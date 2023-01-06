觀瀾雅軒、峻源、環海．東岸等污水呈陽性　政府派4.5萬個快測包

港府今日（6日）公布，因應以下沙田、大埔及九龍城屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的地點包括沙田觀瀾雅軒、錦暉苑、峻源、九龍城環海．東岸等。



▼1月6日 污水樣本呈陽性地點▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的地點包括：

．沙田區 - 觀瀾雅軒、錦暉苑、峻源及富輝花園

．大埔區 - 大陽輋、寨乪、新塘、梧桐寨、白牛石上村和下村、白田崗、新屋仔、新屋排、矮崗、較寮下、鍾屋村及麻布尾

．九龍城區 - 碧麗花園、榮輝大廈、環海．東岸及石塘街和山西街附近一帶住宅

九龍城區污水檢測呈陽性地點。（政府新聞網截圖）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼

