立場新聞案｜鍾沛權辭職後仍提供編採意見　建議報道何詩蓓奪金

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物。案件今（5日）在區域法院續，庭上透露鍾沛權在辭職後設立了2個Whatsapp 群組，並在群組內編採事宜提供意見，包括建議同事報道何詩蓓奪奧運金牌的新聞；另拘捕警員指鍾被捕後，在警誡下稱：「我喺《立場新聞》嘅總編輯，唔關其他人事。」



兩群組在鍾辭職後設立

國安處偵緝警員劉家倫（音譯）供稱，他於2022年初收到指示制作鍾沛權的手機WhatsApp 訊息騰本。劉引述照片指，鍾於 2021 年 12 月 15 日，設立兩個名為「stand」的 WhatsApp 群組，林紹桐為該兩群組的成員。根據控方早前讀出的開案陳辭，鍾在該兩個群組設立時已辭職。

被告鍾沛權被捕時向警員稱他是總編輯，又稱唔關其他人事。(資料圖片)

曾建議同事報道何詩蓓奪金新聞

控方之後指出，鍾曾多次在群內提及一些新聞報道，如曾提及一宗韓籍商人還柙期間身亡的死因案件，指文章提及毒氣殺妻女的前中大教授許金山，但內文卻未有講述其背景「很奇怪」；鍾另曾建議同事報道運動員何詩蓓奪金的新聞，而林紹桐對於此兩議題均有回應。

鍾被捕稱唔關其他人事

另偵緝警員陳漢傑（音譯）供稱，他於2021年12月29日早上6時，到鍾沛權家中拘捕對方，鍾在警誡下稱：「我喺《立場新聞》總編輯，唔關其他人事。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章及主要內容。(詳看下圖)