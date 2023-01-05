立場新聞案｜警員稱在林紹桐住所　搜出蘋果出的《自由之夏》特刊

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物。案件今（5日）在區域法院續，負責搜屋警員作供，稱在林紹桐家中搜出由Best Pencil Limited 交予林50萬港元，用途為「公司的現金零用錢」的收據，及一份蘋果日報《自由之夏》特刊。案件明續。



偵緝警員劉健活（音譯）供稱，他隸屬於國安處，於2021年12月25日參與拘捕行動。他於當日清晨6時去到被告林紹桐位於九龍灣的住所，向開門的林表明來意後，其同袍拘捕林，劉則開始搜屋。劉在林及其妻子的房間發現一張由首被告Best Pencil Limited發出的收據，列明首被告於2021年8月10日交予林50萬港元，用途為「公司的現金零用錢」。劉另在房間內發現2本筆記本及一份蘋果日報《自由之夏》特刊。林之後被帶回警署，警方向其發出〈移除訊息通知書〉及凍結立場新聞資產信件。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章及主要內容。(詳看下圖)