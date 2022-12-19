立場新聞案｜警遲披露對控方更不利　主控：若早知不會只控17文

《立場新聞》被指刊登煽動性文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，辯方就警員太遲披露曾拮取587篇文章，認為對辯方不公，上周申請案件永久終止聆訊，案件今（19日）在區域法院續審，到控方發言，主控官直言這個「遲披露」事件，對控方也造成不利，並稱若控方一早知道有該些文章，對被告的指控可能不僅現時的17篇文章。



控方已表明不會用該587文章作檢控基礎

涉案587 篇文章主要分成 4 個類別，分別為35+ 初選案相關、《國安法》相關、記者林彥邦撰寫的文章，及英國《立場》發表的文章，控方明言不會在一般事項中使用該587篇文章作檢控基礎。對於辯方指這些文章太遲披露對其造成不公，主控官指此情況反而對控方不利，因為若他們一早得知有這些文章，可能不僅依賴早前提及的17篇文章提控。

兩名被告鍾沛權(左)及林紹桐(右)，早前已獲准保釋。(劉安琪攝)

警方只關注文章是否有提國安法

主控官續指，上述分類均由警員根據事實審視作出。例如與《國安法》一表中，警員不理文章有否煽動，只關注當中有否提及《國安法》。但《立場》在2021年7月1日當天，便刊登了多篇與《國安法》有關的文章，因沒有該587篇文章，控方現只依賴提控的只有2篇相關文章。

英國《立場》的文章具煽動性

至於英國《立場》的文章，控方在開案陳詞提及《立場》為政治平台，並在英國擴張版圖。控方認為，兩名被告作為主編或副主編，自然知道《立場》的立場，更大機會知道文章內容。而英國《立場》的文章有特定立場和煽動性，若控方早知有這些文章，便能藉以支持《立場》有政治立場、擴張版圖的說法。

警方去年搜查立場新聞的辦公室時，檢走多箱文件。(詳看下圖)

辯方指單提國安法無法證明任何事物

控方希望能傳召一名就上述587文章制作列表的偵緝警員劉家倫（音譯）作供。辯方卻認為劉的口供並無價值，法庭不應考慮，又指文章是否具煽動性，屬警員的主觀考慮。再者，在《國安法》實施的前後日子，沒有任何一間傳媒對《國安法》絕口不提，辯方認為單單有提國安法，無法證明到任何事物。

法官認同毋須再傳召警員

辯方續指，與35+有關的文章亦如是，當時各大媒體、正反兩方均有談論，指《立場》相關文章有煽動性，只不過係證人一己看法。早前證供顯示，該587文章均經過各一名高級督察及警司審視，控方不曾要求他們講述其選擇的角度，為何某些提《國安法》的文章最後未有選擇等。

法官同意辯方所指，劉的證供並無證案價值，即使不傳召劉，控方仍可透過陳辭表達其論點。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。