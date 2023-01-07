MIRROR｜Mo姊回港團聚　Mo父撐蘇晴復出　盼續與Mo配合有美好交流

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林今日（7日）在代禱信透露，阿Mo的姐姐近星期回港探望陪伴Mo，也幫助他進食和做點拉筋伸展活動，彼此更體驗姊弟情。Mo父形容，Mo能與父母、姊姊和哥哥一家人團聚一堂是近年少有，故此也拍下了不少珍貴的時刻。



提到阿Mo近況，Mo父稱阿Mo每天努力配合復康治療，體力消耗很大，最近又重新出現褥瘡，故希望能為阿Mo皮膚能迅速復元禱告。代禱信又提到，請為蘇晴的復出，在時間和身心靈調整和適應上能與Mo繼續配合，彼此有美好交流，支持和鼓勵。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo姊回港體驗姊弟情 Mo父：家人團聚一堂近年少有

李盛林在代禱信中提到，阿Mo的姐姐近數星期回港探望陪伴Mo，也幫助他進食和作拉筋伸展活動，彼此更體驗姊弟情。Mo父表示，Mo能與父母、姊姊和哥哥一家人團聚一堂是近年少有，故此也拍下了不少珍貴的時刻。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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褥瘡再現盼迅速復元 為蘇晴復出代禱 給支持和鼓勵

提到阿Mo近況，Mo父稱阿Mo每天努力配合復康治療，體力消耗很大，祈盼有足夠的休息和胃口進食，以配合每天大量的體力消耗。最近阿Mo又重新出現褥瘡，Mo父希望大家為阿Mo皮膚能迅速復元，以及每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。

代禱信又請大家為蘇晴最近的復出，在時間和身心靈調整和適應上能與Mo繼續配合，彼此有美好交流，支持和鼓勵。

請為蘇晴的復出，在時間和身心靈的調整和適應上，能與啟言繼續配合，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。 阿Mo父親李盛林牧師

李盛林（左）早前接受港台節目訪問。（香港電台相片）

Mo父指應在看似「絕望」的環境中仍常存「盼望」

最後，Mo父指有生命的經歷才有信息可傳，同時道出「絕望」和「盼望」的分別，指出我們應是在世人看似「絕望」的環境中仍常存「盼望」，繼續學習忍耐等候神的計劃成就。

我們是在世人看似「絕望」的環境中，仍常存「盼望」，繼續學習忍耐等候神的計劃成就。 阿Mo父親李盛林牧師

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

爲Mo 與家人團聚感恩，繼續禱告，繼續相信，凡事盼望！



*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 24 （20230108）*



*感恩*



1. 感謝啟言姐姐這幾星期回港探望陪伴他，也幫助他進食和做一點拉筋伸展的活動，彼此更體驗姊弟情。



2. MO能與爸媽及姊姊和哥哥一家人團聚一堂，是近年少有的，也拍下了不少珍貴的時刻。



3. 感謝在患重病中的弟兄姊妹即使得了重病，仍記掛阿MO的復康進展。



*代禱：請繼續用信心的禱告記念我們* -- 祈求憐憫的主精準醫治



「你們禱告，無論求甚麼，只要信，就必得著。」（馬太福音21:22）



(一)「*啟言最新近況* 」- 請禱告記念



1. 「*體力消耗大*」



啟言每天仍然努力配合復康治療，體力消耗也很大，祈盼有足夠的休息和胃口進食，以配合每天大量的體力消耗。



2. 「*神經與肌肉聯繫*」



請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。



3. 「*皮膚褥瘡*」



最近重新出現褥瘡，請為皮膚能迅速復原禱告。



4. 「*身心靈交流*」



請為蘇晴的復出，在時間和身心靈的調整和適應上，能與啟言繼續配合，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。



(二) *MO 爸媽*



「*MO 爸的等候體驗* 」



1.「*有血有肉的信仰*」



耶穌來世，不是要傳揚一個傳統，一本經書，一套理念或哲學，而是傳揚一個有血有肉，道成肉身的真實生命。活讀活用聖經，讓耶穌活在我心，有生命的經歷才有信息可傳，否則只是一個空泛、空洞的信仰。



2.「*盼望與絕望*」



a.「*盼望*」 是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話 （聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。



b.「*絕望*」 是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。



我們是在世人看似「絕望」的環境中，仍常存「盼望」，繼續學習忍耐等候神的計劃成就。

