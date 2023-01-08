通關直擊｜深圳驗核酸攻略須填關鍵號碼　港人撲五間醫院終成功

事隔近三年，中港兩地由今日（1月8日）起恢復通關，北上內地及回港過關時，分別須持有48小時內的核酸檢測陰性證明。

《香港01》今日實測在內地醫院做核酸檢測的流程，由於港人無內地電話及證件，流程較為複雜，職員亦不太熟悉流程，未能馬上解答。其實只需用WeChat登記資料，填寫香港電話號碼時，手動刪去加號「+」，毋需收驗證短訊，就能順利登記驗核酸。有準備回港的港人，找了四五間醫院才能成功檢測，又批評昨日毋需檢測，今日要檢測是走回頭路。



▼1月8日 實測北上港人深圳進行核酸檢測流程▼



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回港須持有48小時內的核酸陰性證明

按目前港府的規定，港人北上內地及回港時，均須持有48小時內核酸檢測陰性證明。若回程的檢測陰性證明，時效仍然未過，則毋須再在內地再做核酸檢測。惟計劃在內地逗留多日的港人，回港前則須準備陰性檢測證明。

若以深圳市為例，港人可在透過兩個方法查詢核酸檢測站，分別是深圳市衞生健康委員會網站（按此），以及WeChat小程式中搜尋「深圳健康云」，均可翻查提供服務的醫院資訊，包括地址、開放時間、電話、收費、是否支持黃碼檢測等。

港人可透過WeChat小程式查找核酸檢測站

翻閱WeChat小程式，可發現深圳的採樣點位於醫院、公園或小區內。其中部份醫院的檢測服務為收費，但服務對象包括黃碼人士，開放時間甚至長達24小時。至於小區的採樣點雖然並不收費，但主要服務居民，開放時間亦較短，僅得數小時以內。

通關首日，工聯會在福田口岸外設有查詢攤位。工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波表示，近日接獲多名港人查詢交通問題，又建議港人可在WeChat的小程式，搜尋所在居住地的政府公眾號，以查找附近提供核酸檢測的醫院。

▼用WeChat搜尋深圳檢測站地點▼



醫院檢測前須獲取「粵核酸」二維碼

記者選擇乘坐地鐵，前往中山大學附屬第八醫院接受核酸檢測。若在福田口岸出發，先乘坐4號線往會展中心站，再轉乘1號線到華強路，C出口直行約5分鐘便可到達。

醫院門外放有核酸檢測站的指示牌，職員將提供「粵核酸」平台的二維碼，經WeChat掃晒後即可填寫資料，包括姓名、性別、出生日期、電話號碼、回鄉證號碼、居住地址等，並選擇「願檢盡檢（自費）」，便可獲取檢測用的二維碼。

記者選擇乘坐地鐵，前往中山大學附屬第八醫院接受核酸檢測。（勞顯亮攝）

香港手機號碼毋須輸入加號

不過沒有內地電話的港人須注意，在填寫香港電話號碼時，毋須輸入加號，即「+852」，否則無法通過，只要輸入「852」和電話號碼共11位數字便可，毋需短訊驗證。

沒有內地電話的港人須注意，在填寫香港電話號碼時，毋須輸入加號「+」，只填「852」便可。（勞顯亮攝）

付款可用AlipayHK或WeChat Pay HK

完成註冊後，職員將協助註冊醫院的「註冊卡號」，獲得號碼後，可用於自助服務機選擇「條形碼登陸」，輸入號碼及用電子支付後，就可檢測。

記者所在的醫院檢測收費為人民幣12.5元，可透過已通過認證或綁定銀行卡的AlipayHK或WeChat Pay HK付款，但不收現金。

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直擊口拭檢測過程不足10秒

完成付款後，自助機將印發收據，再連同先前完成登記的「粵核酸」二維碼，並遞交予職員，便獲發採樣管。

記者現場實測整個過程不需10秒鐘，由於採樣人數並不多，毋須排隊可直接走至窗口，採樣人員只輕挖喉嚨3轉，檢測結果將在24小時內發送至「粵核酸」平台。

記者現場實測整個過程不需10秒鐘，由於採樣人數並不多，毋須排隊可直接走至窗口。（勞顯亮攝）

港人花半日時間終尋得醫院檢測

回港前須持有48小時內的核酸檢測證明，由今日起實施，不少港人得知消息後，立即到處尋找檢測中心，醫院中午便有約數名港人幾經周折後，終可接受檢測。

其中徐小姐坦言感到徬徨無助，稱今日走遍四間醫院，均無核酸檢測服務，並首次使用醫院的自助服務機，為了完成電話認證的步驟，只能使用丈夫的內地電話卡。她認為兩地政府應向港人宣傳新入境措施，「冇咩人性化，應該畀緩衝期。」

徐小姐（右）稱今早走遍四間醫院，均無核酸檢測服務。（歐陽德浩攝）

苦等檢測證明回港換身份證

在廣州已生活三年的王小姐，在抵達福田口岸才得知須提供核酸證明，便拖著兩個行李箱再到醫院。她坦言，已預約明日換取香港身份證，故擔心醫院趕不及在今日內發出證明，現在只能無奈等待。「好亂，一啲準備都冇。」

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



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▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼

