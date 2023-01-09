通關直擊｜皇崗口岸重建地盤沙塵滾滾　地鐵站大多舖位已凋空

香港與內地昨日（8日）恢復首階段免檢疫通關，落馬洲福田口岸、深圳灣口岸及文錦渡口岸採用配額制，但疫情之前兩地來往最頻繁之一的皇崗口岸，則仍然關閉。

《香港01》到皇崗口岸視察，目前仍進行重建工程，預計於2023年底完成，地盤全是沙地，內有十多輛工程車運作。連接皇崗口岸地鐵站及皇崗口岸關入境大樓的天橋，以及附近馬路全部封閉，疫情前人來人往的皇崗口岸地鐵站，大多舖位已凋空多時。



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疫情之前，營運超過40歲年的皇崗口岸（落馬洲管制站）是深圳與香港唯一一個24小時運作的口岸。深圳市政府於2019年提出在原址重建皇崗口岸的計劃，並且建議在新口岸實施「一地兩檢」，深圳市政府估算新皇崗口岸的主體工程最早可望於2023年底完成。

連接皇崗口岸地鐵站及皇崗口岸關入境大樓的天橋，樓梯入口以圍板封實。皇崗口岸附近、新皇崗口岸綜合業務樓對出的福田南路封閉，馬路上鋪滿疊高的大型鐵欄，工程人員於現場工作，沙塵滾滾，少量工程用車輛經道路來往。新皇崗口岸聯檢大樓門牌前有保安人員駐守，不時見貨車及起重機出入，皇崗口岸地盤內有十多輛工程車工作。多輛貨車經濱河大道進入地盤，一度出現塞車。

新皇崗口岸聯檢大樓門牌前有保安人員駐守，不時見貨車及起重機出入。（林靄怡攝）

皇崗口岸正進行重建工程，預計於2023年底完成，目前全是沙地。（林靄怡攝）

以往不少港人來往的皇崗口岸地鐵站商店全是空舖，唯一一間找換店亦已落閘關閉。（林靄怡攝）

以往不少港人來往的皇崗口岸地鐵站商店全是空舖，唯一一間找換店亦已落閘關閉，站內僅剩一間便利店運作，地鐵站職員指，地鐵站疫情前人流以港人為主，每日至少數萬人，如今只有數千人經地鐵站出市區，多為本地人。