馬來西亞代表團訪港與旅遊業界交流　冀成港人必到旅遊目的地

政府去年底逐步放寬入境措施，大批港人到日本、韓國、東南亞等地旅遊。馬來西亞政府率領首個海外訪問團到港，今（9日）舉行記者會，以及設宴與旅遊業界交流。



訪問團代表指，去年1月至9月，來自中港澳的旅客已高達10萬人次，未來將會繼續恢復兩地航班數目，並期望馬來西亞能成為港人旅遊的必然目的地。



馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長KHAIRUL FIRDAUS Akbar Khan率領今年首個海外訪問團，包括州政府旅遊局、航空公司、主題樂園、酒店、旅行社等組織，出席明起一連兩日的推介會，與本港旅遊業交流，磋商未來合作計劃，冀成為港人旅遊的必然目的地。

料今年接待1560萬名旅客

Khan表示，馬來西亞自去年4月1日，已全面開關予所有旅客，入境人數持續穩步上升。他期望隨着全球復常，今年可接待1,560萬名旅客，帶來總收入476億零吉（約842億港元），即佔當地GDP約15.6%。

他介紹馬來西亞的各個景點，例如距離砂拉越的首府古晉僅45分鐘車程的巴科國家公園（Bako National Park）、東南亞最高的神山、東姑阿都拉曼公園跳島遊、世遺（馬六甲、檳城喬治城與馬六甲海峽的歷史名城）等。

來往兩地航班數目逐步恢復至疫前水平

由去年起，馬來西亞旅遊促進局已在香港推出全新旅遊套票，包括自駕遊、蜜月和家庭主題。截至去年9月，來自中港澳的旅客已高達10萬人次，遠高於2021年同期的5,100人次。

航班方面，來往兩地的數目已逐步恢復至疫前水平，航空公司並開發新航點，例如國泰航空在上月增加檳城航班、Air Asia亦剛新增沙巴直航班次。