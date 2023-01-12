高鐵訂票｜一文看清購票渠道　親往西九站要帶回鄉證　網購12306

停擺了三年的高鐵香港段將於1月15日重開，今午（12日）12時正式於網上售票，高鐵西九站亦會於下午2時重開，市民可到場購票。值得留意的是，原本港鐵開設的高鐵網站，以前可以購票，不過港鐵今日透露，該網站售票系統已經停用，網上購票只可經內地的12306網站，或又手機應用程式購票。《香港01》將整理各購票渠道，即網上、高鐵站，以及旅行代理。



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1.西九站現場購票

高鐵西九站平時的開放時間為上午6時30分至晚上11時30分。港鐵指，今午（12日）2時起正式開放售票。

高鐵站本身設有售票櫃位；另外現場亦有自助售票機。港鐵提醒，市民購票時，需要攜帶回鄉證。由於現時車票已全面電子化，沒有實體車票，市民需在售票機拍回鄉證，。

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2.網上購票

現時市民可經內地的12306網站，又或其應用程式購買高鐵車票。網上購票時，需要輸入姓名、證件號碼（例如回鄉證）、證件的有效日期、出生日期、性別、手機號碼等。另外，如要為同行其他人購票，需要在購票時先添加同行人，輸入上述資料。

值得留意的是，以往乘客原本可以於港鐵開設的高鐵網站購票，但港鐵透露，該網站已經停止售票，故只能經上述網上方法購票。

3. 指定旅行社

港鐵表示，可於指定旅行社購買車票。不過港鐵暫未公布有多少間旅行社售票，翻查資料，過往高鐵指定代理旅行社有17間，當時港鐵與中旅社、東瀛遊、永安旅遊、美麗華旅遊，以及專業旅運等合作，推出高鐵旅遊優惠。

過往17間旅行代理商。（高鐵網頁）

此外，旅行社網站（例如Trip.com）或大陸版支付寶都可購買高鐵車票，但車票數量的更新，則不及12306網站最準確和最快。