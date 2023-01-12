高鐵訂票｜與妻女分隔三年　父心急北上團年　西九龍站碰運氣撲飛

高鐵香港段將於1月15日復運，雖然網上售票系統12306網站於今午（12日）12時開始售票，但仍有大批市民湧至高鐵西九龍站排隊輪候買車票。有男子急於年三十晚回鄉與妻女過年，但手機購票及車站售票機均無功而還，決定再重新排隊經車站櫃檯買車票「碰個運氣」。他苦笑指，若最終失望而還，或會冒大塞車之險取道陸路回鄉：「話哂過年，點都會諗辦法返去。」他認為，春節前北上人流多，高鐵應加密班次應付需求。



▼1月12日 高鐵復運下午西九站售票人潮▼



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購票櫃檯大排長龍 轉戰自助售票機

陳先生下午1時前抵達高鐵西九龍站排隊，他指曾嘗試於手機App進行網上購票，但系統大塞車，登入後心儀的班次全部顯示售罄，遂趕至西九龍站碰個運氣。由於購票櫃檯大排長龍，他遂轉戰自助售票機，排隊近一小時後終於「達陣」。

不過，雖然售票機顯示年廿九及年三十晚前往廣州南的多個班次仍有購票餘額，但系統均顯示為已售罄，懷疑系統並非反映實時情況。陳先生最終選擇重新排隊，冀經櫃檯購票仍有一線生機，他苦笑道：「唔知仲要等幾耐，希望輪到我嗰陣時仲有飛賣。」

高鐵香港段周日恢復運作，每日售票上限1萬張，北上及南下各設5000張。網上售票系統12306於中午12時開售，高鐵西九龍站則遲兩小時開放櫃檯及自助售票機，逾百市民於車站未開門前已聞風而至。

▼1月12日 高鐵復運今午西九站開放售票▼



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鐵路若無果將轉戰陸路：話哂過年點都會諗辦法返去

陳先生指，與身在開平的妻女闊別近三年，冀可趕及於新正頭扺達團聚。他提到，根據以往經驗，年三十晚人滿為患，經陸路通常會遇上大塞車，「試過塞成10幾個鐘都有，會麻煩啲，因為多人坐車」，乘坐高鐵則較可預算行車時間。他續說，次選為直通巴及乘坐電召車，「（即使塞車10多小時亦在所不計？）話哂過年，點都會諗辦法返去。」

他又認為，高鐵復運初期，北上及南下各設5000張並不合理，因北上人流明顯較南下為多，認為可按實際客量調整車票比例或班次。

港鐵今公布本周日高鐵香港段復運安排。復運初期會先恢復短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南，另會新增廣州東的新站點。中途站則包括光明城、虎門、慶盛，另新增東莞南及東莞站。首階段會預售本月15日至29日(年初八)的車票。高鐵復運後，亦會全面實施電子票安排，乘客憑證件直接入閘上車。