高鐵訂票｜西九自助售票機購票不求人教學　惟不收八達通和現金

停運近3年的高鐵香港段即將於周日（15日）復運，今午開始售票，網上購票已不能使用港鐵網站，只可使用「中國鐵路12306網站」、其手機App，或前往指定旅行社由專人辦理。雖然高鐵復運已沒實體票，不少乘客寧願親身前往西九龍站即場購票，以便向當值港鐵職員求助，包括經櫃台或自助售票機辦理，《香港01》整理自助售票機的購票攻略如下。



▼1月12日 高鐵1月15日復運今午西九站開放售票▼



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自助售票機簡介：



1)自助購票機地點：高鐵西九龍站B1層

2)首階段可供預售日期：本月15日至29日（年初八）

3)首階段可供預售目的地：福田、深圳北、廣州南、廣州東、光明城、虎門、慶盛、東莞南及東莞站

▼西九龍高鐵站購票流程示意圖▼



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購票流程：



1)準備所需證件，例如回鄕證等；

2)於螢幕上按「購買車票」；

3)選擇目的地及班次；

4)選擇座位級別，港鐵動感號設一等座及二等座；內地列車則有一等座、二等座及商務座。系統會顯示各座位級別票務餘額，惟《香港01》實測發現，餘額數目資訊並非實時，即使仍有多張車票，選定座位級別會顯示為「已售罄」；

5)於證件閱讀器正面放置證件，並插入卡槽；

6)選擇支付方法，包括支付寶、微信支付及信用卡。值得留意，不提供八達通付款，亦不接受現金；

7)付款後可領取收據，上面將列明所選班次。由於高鐵復運後，將全面實施實名電子票安排，乘客屆時憑證件即可直接「拍證件」入閘上車。

▼1月12日 林世雄與港鐵代表講解高鐵復運初期安排▼



注意事項：



1)自助售票機貼出告示，指乘客如需購買九張車票以上，應前往櫃台辦理。

2)首天（12日）開售情況所見，櫃台購票人龍較長，自助售票機排隊人數較少，綜合現場購票人士心得，以櫃台成功購得較熱門班次機率較高，但需視乎輪候時間及售票情況而定。市民可按需要決定。

▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼

