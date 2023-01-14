中環三罷｜6人在中環集結作塗鴉等行為　5人罪成1罪脫下周六判刑

有網民在2019年11月在全港發起大三罷行動，多人在中環聚集，警方在驅散時拘捕多人，其中6人否認控罪，早前經審訊後，案件今(14日)在區域法院裁決，法官林偉權裁定其中5人罪成，1人脫罪獲釋，把案押後至1月21日判刑，被定罪的被告須還柙。



6名被告：黃朗勤（22歲，學生），蕭振灝（20歲，學生），黃鋆國（24歲，招待員），劉好途（22歲，保險經紀），李浩章（20歲，無業）及呂傑靈（35歲，女設計師）。除呂傑靈外，餘下4人均被控一項參與非法集結罪，指他們於2019年11月13日香港中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結，經審訊後只有蕭振灝罪脫。

另外李浩章因為塗鴉被裁定刑事損壞罪成，呂傑靈則因為藏有士巴拿等，被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。

林官裁決時指，當日下午有多人在中環集結，他們並有呼叫政治口號及撒溪錢又以磚、竹枝、雜物等設路障和傘陣。警方設下防線後，示威者一路後退並再集結。後來有人堵塞畢打街及德輔道中等主要幹道，並噴漆損毀畢打街商鋪，及塗污中環站外牆和塗鴉。警方晚上7時許展開驅散拘捕各名被告。

林官指，4名非法集結罪成的被告，均被拍到他們曾在現場出現，並有口罩、手套、頭盔及護目鏡等裝備，與參與非法集結或暴動者的裝備相似。劉好途及李浩章亦被拍到在中環站的外牆塗鴉，但劉只站在身旁，沒有鼓勵李進，故只有李被裁刑事損壞罪成。至於管有3支士巴拿的呂，林官不信她為調校燈光而帶3支士巴拿到中環，故亦裁定她罪成。

唯一脫罪旳蕭振灝，林官信蕭只為好奇而走出馬路觀看，他當時與兩名朋友一起，顧著和朋友傾談便忘形逗留，並非蓄意非法集結故裁定其罪名不成立。

案件編號：DCCC 345/2021