兔年｜溫馴易養？　兔協：勿因應節貿然飼養　要當兔仔係屋企人

兔年將至，市面常常見到活潑可愛的兔子，不少人或希望「應節」而飼養。香港兔友協會就提醒，市民飼養前要「做好功課」，並指很多人以為兔子溫馴，不過其實兔子不懂利用聲帶，故只可用身體語言作表達，可能會出現抓、輕咬或推走主人的行為：「接唔接受到一隻你飼養嘅寵物，可能會有攻擊你嘅行為呢？」



兔協又強調，兔子壽命有八至10年，部份可達14至15歲，故希望市民飼養前要考慮人生規劃，如會否移民而目的地是否可帶同兔子前往、結婚生育的計劃等，切勿因「應節」而貿然飼養：「要當兔仔係屋企人咁，可能係你人生10年至15年，已經係兔仔嘅一世啦。」



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兔子體型較細小，不少人以為十分容易飼養。不過香港兔友協會幹事董芳宜表示，市民在飼養前應先「做功課」，並強調兔子對環境要求高，雖然籠子所佔空間不大，不過主人須每日放兔子離開籠中，有自由活動時間，故家中需有足夠空間讓兔子走動。不過由於兔子天生喜歡啃咬東西，當牠們在屋中走動時，應確保家中的電線及植物等收納妥當。

夏天需24小時開冷氣 中暑死亡率達80%

另外，溫度對飼養兔子而可謂是最重要，董芳宜解釋最適合兔子的溫度為20度：「喺香港有20度或以下嘅日子真係唔多，所以夏天真係要24小時開冷氣」，保持適當溫度。她強調，兔子在25度以上的環境有機會中暑，而倘中暑的死亡比率高達80%。她又指，兔子是喜愛乾淨的動物，故主人要保持其籠子清潔：「每日都要清潔個籠，如果唔係（兔子）會唔開心。」

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食物方面，董芳宜稱兔子消化系統24小時運作，如六小時沒有進食即有生命危險，有機會出現「腸停」。因此主人須在籠子內放置足夠牧草，亦要定時補充。

至於兔子是否如卡通片一樣，喜愛食紅蘿蔔？董笑言，兔子其實不需要進食紅蘿蔔及生果等，因其腸道難以消化糖份及澱粉質。她解釋，牧草佔兔子食物比例70%，20%則為有葉蔬菜如生菜及菜心等，另需10%兔糧，以補充微量元素。但她強調，絕不可餵飼麵包等予兔子食用。

董芳宜又表示，兔子是黃昏性動物，在日落及月出前的時間最活躍，故主人可趁黃昏時間與兔子玩耍及接觸。董亦提醒兔主要小心觀察其身體情況，解釋指由於兔子是食物鏈底層，習性是隱藏其病徵，以免被捕獵者攻擊：「望落去好似無咩事咁，但其實飲少咗水、食少咗嘢已經知道係有病。」

她強調，由於在本港只得約10多名獸醫可醫治兔子，故收費亦會較治療貓、狗高，最基本的傷風感冒醫療費用索價或過千元。因此市民決定飼養兔子前，亦要先考慮經濟因素。