高鐵復通｜50乘客天未光已到站　鐵路迷扮中國鐵路職員坐首班車

撰文：何瑞芬
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廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。

▼1月15日　高鐵香港段恢復行駛▼

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首班車乘客：期待高鐵通車已久　昨晚睡不着

今早5時許已有約50名乘客在西九龍站閘外等候，大部份帶同行李箱。港鐵約6時放乘客入站，約6時30分開放過關。乘客須事先在網上或微信填寫內地健康申報碼，內地方派員在關口協助乘客填寫，又向首批乘客派發玫瑰花及防疫禮包，整體過程順利，只有少數乘客因未預早填表而須職員協助下填寫。

頭班車往深圳福田的乘客黃先生早上5時許已到場排隊，他稱擔心安排混亂，故提早到場。他指自己已有3年未返鄉下，上星期通關時剛好沒時間，因此等至今日坐高鐵回去，亦順便過年及遊玩，打算逗留半個月。

另一頭班車乘客黃生則稱疫情封關3年期間心情「麻麻地」，已期待高鐵通車已久，心情興奮，昨晚睡不着，到深圳後飲完茶會返港。

高鐵香港段1月15日恢復行駛，鐵路迷謝先生今早身穿中國鐵路人員制服撐場。（廖雁雄攝）

鐵路迷謝先生教可在服務處要求開發票留紀念

鐵路迷謝先生今早身穿中國鐵路人員制服撐場，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服。」他稱以前不時會坐首班車，包括早前觀塘線新列車Q-Train等，又指2018年錯失高鐵通車頭班車活動，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」，今日往深圳會後即日返港。

對於高鐵取消實體飛或無車票紀念，謝先生「教路」市民，可在服務處要求開發票，港鐵會開出外觀類似以前車票的發票證明，可作為紀念。

廣深港高鐵路線圖。（香港01製圖）

已移民英國的巫先生一家3口得悉兩地通關、高鐵重開後，早前特意返港，到西九龍站購票。巫太形容購票過程複雜困難，排1個半小時才成功購票。她稱女兒在疫情中出生，之後移民英國，歷經香港及英國疫情，從未見過在湛江的家人，故特意帶小朋友返鄉。她稱要在深圳北轉幾程車才能到家鄉，料晚上8時能到達已十分感恩，「好開心，可以返到屋企，無論幾艱難，返到屋企就得。」

巫太一家三人今日坐高鐵回鄉下湛江，要十分迂迴才可返到。(何瑞芬攝）

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