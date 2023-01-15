高鐵復通｜首班車駛往深圳北站　英國移民家庭迂迴乘車回鄉探親

高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。



有移民英國的港人一家三口早前先回港，等今日高鐵通車，帶疫情期間出生、尚未3歲的女兒回廣東西部湛江鄉下探親，是三年來首次。由於未能買到直接住湛工西站車票，要十分迂迴才可返到，要經福田站、光明城站、廣州東站、廣州南站，才可回到湛工西站，「我哋估計今日（晚上）8時返到已好happy！」



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



+ 9

高鐵香港段今日（15日）恢復行駛，港鐵高層(左起）港鐵公司事務總監蔡少綿、行政總裁金澤培主席歐陽伯權香港客運服務總監楊美及車務總監李家潤今早6時舉行復通剪綵儀式。（廖雁雄攝）

港鐵主席歐陽伯權連同行政總裁金澤培、車務總監李家潤等高層今早6時舉行剪綵儀式，歐陽伯權致辭時表示，高鐵恢復營運初期每日提供1萬車票配額，南下及北上各設5,000張車票，市民購票後不需跟從陸路口岸過境程序預約，但仍須提供48小時核酸陰性證明，方可乘車前往內地。

高鐵今日恢復營運並新增三個站，新支線可直達廣州市中心的廣州東站，首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。

+ 1

一家三口迂迴回湛工：今晚8時返到已好開心

黃女士與丈夫巫先生和女兒一行三人今日坐高鐵，三年來首次回鄉，而快3歲女兒更是出世以來首趟回鄉探親。他們之前由英國回港，搶首日車票回湛工鄉下，由於未能買到直接住湛工西站車票，要十分迂迴才可返到，黃女士表示，要先上福田站、再去光明城站，然後上廣州東站，再轉車往廣州南站，才可回到湛工西站，「但今日無辧法，無飛，只可以咁樣買」，「我哋估計今日（晚上）8時返到已好happy！」

黃女士表示，適逢內地春運，故十分難買到車票，車程需時六七個小時，而正常由深圳北站往湛工西站只需四小時。她表示已做了研究，現時內地各地塞車，如自駕回鄉也要10小時，又帶着小朋友及行李，故此坐高鐵是最好方案。

黃女士與丈夫巫先生和女兒一行三人今日坐高鐵，三年來首次回鄉，要十分迂迴才可返到。(何瑞芬攝）

好開心，可以返到屋企，無論幾艱難，返到屋企就得。 首班車乘客黃女士(巫太)

▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼



+ 18

▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼



+ 11

▼高鐵香港段西九龍站班次時間表▼



港鐵上周四（12日）公布高鐵香港段由今日起恢復行駛運。復運初期會先恢復短途列車服務，除了舊線往來西九龍站至福田、深圳北、虎門、廣州南，另有新支線經東莞南、東莞往廣州東新站點。首階段預售本月15日至29日(年初八)的車票。高鐵復運後，亦會全面實施電子票安排，乘客憑回鄉證等旅遊證件直接入閘上車，不再設實體車票。

北上往更多站點的高鐵服務，則仍未有恢復時間表，乘客欲想坐高鐵往上海、北京等地點，須在深圳北站或廣州南站轉乘內地其他高鐵線。

廣深港高鐵路線圖。（香港01製圖）

▼1月12日 高鐵西九龍站出現售票人潮▼



+ 12

▼1月12日 高鐵西九龍站出現售票人潮▼



+ 2

▼1月12日 港鐵公布高鐵1月15日恢復行駛▼



+ 5

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

