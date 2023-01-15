靈實協會將軍澳跨灣大橋慈善跑　林正財：市民應培養健康生活習慣

基督教靈實協會今日（15日）在將軍澳跨灣大橋舉行「2023 HOPES RUNNER 靈實生命跑及慈善行」，為大橋通車後首個大型慈善跑及步行籌款活動，靈實期望透過踏單車、跑步和步行，實現帶領社會邁向全民健康的願景。本身是行政會議成員的靈實行政總裁林正財表示，要令市民健康，不只要做好醫療系統，更應讓市民培養健康的生活習慣。



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林正財指要令市民健康不只要做好醫療系統

「2023 HOPES RUNNER 靈實生命跑及慈善行」分為3公里生命跑、6公里生命跑及3公里慈善行，是為大橋通車後首個大型慈善跑及步行籌款活動，亦是靈實轄下非政府資助服務及為期10年的「築動生命全方位關顧計劃」籌款。

靈實行政總裁林正財表示，希望讓西貢和將軍澳區，以至香港成為一個健康、市民感到幸福快樂的社區。他指出，要令市民健康，不只要做好醫療系統，更是應該讓市民培養健康的生活習慣。他又強調這個願景不會停下來，形容將軍澳跨灣大橋正正是一個起點，靈實亦決定推展「願景之都—Vision City」計劃。

靈實的願景包括「Health for All」及「All for Health」，推動人人都享受健康的權利，不論貧富，都可以得到醫治；以及不單是在醫療範疇推廣健康，而是從社區建設、交通網絡、居住環境等多方面著手改善居民身心社靈的健康，而將軍澳跨灣大橋正正是連接社會各界，推動實現願景之都。