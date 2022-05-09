體育熱話︱谷愛凌美國睇F1參加慈善跑 母親節感言多謝媽媽超浪漫
撰文：袁志浩
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北京冬奧金牌得主、中美混血滑雪女將谷愛凌現身美國，入場觀看F1邁阿密站，她參加奧利地紅牛車隊舉辦的一項慈善跑，不忘祝媽媽及婆婆母親節快樂。
谷愛凌早前回到美國，身為紅牛旗下運動員的她也獲邀出席F1邁阿密站，以嘉賓身份於紅牛車隊的車房外打卡一番。
觀看F1比賽之前，谷愛凌就在周日清晨參加半馬慈善跑，為脊椎病治療研究籌款。谷愛凌在社交網站分享自己跑步的情況及感受，她穿着運動背心表示：「今天我們早起，而且天熱，空氣特別潮濕，跟北京的空氣完全不同，感覺很累，但我跑得特別特別開心。」
從谷愛凌上載的截圖可見，比賽全長13.78英里（22.1公里），她用了1小時58分42秒完成，平均8分36秒完成1英里（即每公里平均花5分20秒）。
適逢周日是母親節，谷愛凌也十分識做，祝媽媽母親節快樂，並透露在自己跑半馬期間，媽媽一直踩單車陪伴在旁，因此感到相當高興。
她其後又再在社交網站發文，分別向媽媽及婆婆送上祝福。她寫道：「祝我那美麗、無私、善良和堅強的媽媽，以及我那有心有力、有抱負、永遠年輕的婆婆，有一個最快樂的母親節。謝謝你們讓我知道，什麼是堅強的女性。」
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