通關｜中港牌驗車排長龍需半年消化　業界倡參考澳門授權驗車中心

本港上月8日起分階段與內地通關，全港唯一一間提供跨境車輛檢驗服務的「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）預約爆滿，不少急於北上中港牌車主未能驗車，回鄉夢碎。



香港汽車工業學會會長李培耀預料，倘本港繼續只有一間驗車中心能提供驗車服務，相信至少需要大半年時間，方能消化目前至少三萬架領有中港牌車輛，建議港府參考澳門，授權已獲政府委任的車輛測試中心（Car Testing Centre）驗車，減輕中檢壓力。



▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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根據運輸署規定，駕車過境，司機和車輛須申請內地駕駛證、由廣東省公安廳為車輛和司機簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文」），以及運輸署為車輛發出的「封閉道路通行許可證」，以及在內地辦妥其他有關手續，加上完成購買保險、驗車手續，方可北上。

香港汽車工業學會會長李培耀指，目前本港約有三萬至四萬部中港牌車輛，每年分別需於香港及內地各驗一次車，自內地上月初大幅放寬防疫措施後，中檢於上月中首先為巴士、出租車及其他商用車輛安排檢驗，上周中方開放予私家車預約驗車，「但佢唔係放晒比私家車吖嘛，一樣有好多商用車（排隊驗車）㗎。不過佢開兩條隊、三條隊驗私家車咁解。」

然而，香港只有一間驗車中心提供跨境車輛檢驗服務，倘需檢驗數萬部中港牌車輛，李培耀認為「冇大半年都消化唔到」，「咁其他啲車、『港車北上』，自駕遊個啲點搞呀？一定排唔到佢架喎」。他指，澳門亦是由中檢提供驗車服務，但澳門運輸署為消化跨境車輛的驗車需求，已與中檢合作，授權部份已獲政府委任的車輛測試中心（Car Testing Centre），提供跨境驗車服務。

李培耀表示，這些車輛測試中心驗車規格符合政府驗車標準，倘中檢主要授權數十間車輛測試中心，則可加快檢驗大量的跨境車輛，日後或有機會協助「港車北上」計劃更好地推行。

有議員建議把整個驗車程序移師在內地舉行，李培耀認為「不可行」，亦無必要「取遠不取近」，「因為當你架車已經冇左牌照，你點可以駛上大陸呢？」