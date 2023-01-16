消委會｜Dyson兩款無線吸塵機獲4星評級　小米$1899表現亦優

臨近農曆新年，年廿八大掃除少不了打掃「神器」，消費者委員會今日（16日）出版新一期《選擇》月刊，測試了20款無線吸塵機，共有四款獲4星評級，價錢由$5,980至$9,280不等，當中Dyson有兩款無線吸塵機上榜。飛利浦Philips 兩款無線吸塵機續航力及吸力維持表現最好，使用時間均達28分鐘以鐘以上，最便$3,888可入手。



$3,000以下的無線吸塵機之中，小米G10及Dreame V10整體評分獲3.5分，但前者吸力維持、噪音分貝方面表現較好，價錢只售$1,899，性價比最高。



消委會測試20款無線吸塵機之中，當中四款獲4星評級以及吸淨能力達4.5分，飛利浦Philips 兩款上榜（2、4）。（消委會月刊相片）

四款獲4星評級 Dyson佔兩款且最便宜

消委會測試的20款無線吸塵機樣本皆以內置的鋰離子（Li-lon）電池推動，不可以於充電時吸塵，售價由$938至$9,280不等，測試吸塵機的的續航力及吸力維持表現、吸淨能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度等功能，當中四款獲4星評級以及吸淨能力達4.5分（5分為滿分），分別為Miele的Triflex HX2 Cat & Dog、LG A9T-Ultra、Dyson的V12 Detect Slim Absolute及V15 Detect Absolute，價錢由$5,980至$9,280不等，當中Dyson兩款最為便宜，分別售$5,980及$6,080。

不過，從續航力及吸力維持而言，20款中只有飛利浦Philips XC8347/61獲4.5分，此款無線吸塵機以最高吸力操作至電池無電為止的時間，各樣本量得的使用時間可達29.5分鐘，售價為$5,998。同一牌子另一型號XC8043/61 SpeedPro Max亦獲4分，使用時間超過28分鐘，價錢亦較為便宜，只售$3,888。

從續航力及吸力維持而言，20款中只有飛利浦Philips XC8347/61獲4.5分。（飛利浦官方網站相片）

$3000以下款式 小米及Dreame表現好

比較當中價錢$3,000以下的款式，其中以小米G10及Dreame V10表現較好，整體評分獲3.5分，兩者使用時間均可達10分鐘以上，但吸力維持方面，小米獲5分，Dreame則只獲1分，前者噪音分貝亦稍低，價錢只售$1,899，相比起後者售價$2,298略為便宜。

無線吸塵機保用期大多1至2年

消委會提醒，售賣無線吸塵機代理商大多只提供1至2年保用，個別代理則為變頻無刷式摩打提供10年保用。配件方面，額外購買可拆式充電池或更換內置式電池的費用由$499至$1,500，其他耗材例如隔塵網的費用由 $46至$500，部分耗材可水洗重用，有些則只能輕敲或旋轉撥動濾網去除塵粒，用戶可按說明指示清理使用。