消委會｜洗衣機兼乾衣功能難兩全其美　消委會：按洗衣習慣選購

為應對潮濕天氣，又要節省空間，不少港人選購洗衣乾衣機，一機結合兩種功能。消費者委會員今日（15日）出版新一期《選擇》月刊，測試了10款前置式洗衣乾衣機，發現不同品牌的潔淨程度參差，例如清洗人造纖維衣物時，三星的WD806T654DBE，與美的MFL80D14，潔淨比率相差約27%。消委會表示，各型號各有優劣，洗衣最潔淨的型號其乾衣表現非最佳，最慳電樣本其在乾衣程序的慳電評分最低，建議按洗衣習慣選購。

消委會又提醒，洗衣乾衣機不宜放在潮濕地方，例如戶外及浴室等；假如有需要放置於浴室，便要保持室內空氣流通乾爽。



+ 3

消委會測試了10款前置式（俗稱「大眼雞」）洗衣乾衣機，比較各機的洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度、寧靜及減震程度等。

三星洗衣潔淨比率最好 東芝乾衣效果最佳

消委會的測試檢視各樣本清洗沾有血漬、茶漬、酒漬、沙律醬、朱古力雪糕、唇膏及墨水漬等污漬的表現，結果發現潔淨效果參差，例如在「清洗人造纖維衣物」環節中，表現最好的三星WD806T654DBE，與最差的美的MFL80D14，潔淨比率相差約27%。

至於清洗棉質衣物，三星的表現同樣最佳，最差的為Panasonic NA-S075H1，潔淨比率相差約20%。

洗衣出色乾衣非最佳 最慳電則乾衣不理想

乾衣時間過長或溫度過高，或令衣物變形、縮水甚至損壞。測試結果顯示，樣本間乾衣度準確性同樣頗為參差，以「烘乾棉質衣物」環節為例，東芝TWD-BK90S2H乾衣後衣物的整體乾度，跟乾爽時的乾度相當接近，僅相差0.1%；惟美的則相差達9.4%，不少衣物仍然未乾透。

消委會表示，洗衣乾衣機動輒數千甚至過萬元，但在不同測試環節中的表現各有高低，例如洗衣潔淨程度最出色的樣本，於乾衣度準確性的表現並非最佳；在洗衣程序最慳電的樣本，在乾衣程序的慳電程度則是評分最低，故建議消費者按洗衣乾衣習慣，挑選合適的型號。

消委會：洗衣乾衣機不宜放戶外及潮濕地方

消委會提醒，洗衣乾衣機不宜放置於戶外及浴室等潮濕地方，避免有水滲入機內。另外，過量使用洗衣劑未必能提升潔淨效果，反而浪費金錢之餘，更可能積聚於機內，或產生過量泡沫，影響洗衣乾衣機的運作。

消委會環保使用洗衣機建議：

● 使用冷水洗衣功能或「節能」程序，有助節約能源

● 按物料種類或骯髒程度將衣物分類，再按說明書選擇適合的操作程序，便能有效慳水慳電，亦有助保養衣物

● 盡量儲滿一機衣物才開機洗衣

● 過量使用洗衣劑未必能提升潔淨效果，不但浪費金錢，還可能造成環境污染；過剩的洗衣劑可積聚於機內，也可能產生過量泡沫影響洗衣乾衣機的運作

● 在天氣乾爽或有陽光的日子，讓濕衣物吹風晾乾，代替使用洗衣乾衣機烘乾，既省錢也省電和省水

● 手洗衣物即使擰乾了，含水量仍可能很高；如衣物適合放入洗衣乾衣機高速轉乾，可先以洗衣乾衣機的脫水程序高速轉乾後，才以乾衣程序烘乾，既可縮短乾衣時間，也省電和省水

