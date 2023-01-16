內地通關未見旅行團　業界指內地旅行社需重組港澳部　需千名司機

香港與內地日前（8日）放寬入境檢疫要求，內地市民可到港自由行，不過仍未可以組團到港，香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠指目前國內不少遊行社在疫情下已解散港澳部，預計最快亦要3月才可再投入服務。另外旅遊巴司機的人手亦不足，預計初步要500至1,000位司機才足以應付需求。



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香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠表示，目前內地仍未宣布可以組團到香港，但相信如獲批准會受歡迎。不過他亦提到國內不少遊行社在疫情下已解散港澳部，需要重新組織及進行推廣的工作，預計最快亦要3月才可投入服務。

鍾偉棠指目前國內不少遊行社在疫情下已解散港澳部，預計最快亦要3月才可再投入服務。（馬煒傑攝）

倡放寬旅遊巴司機年齡限制至65歲

鍾偉棠指出目前最大難度是要找回足夠的旅遊巴司機，因疫情下不少已轉行或轉工，而年輕司機的比例亦不多，期望內地可放寬年齡限制，由60歲升至65歲。他表示，以目前的情況而言，司機人手足以應付目前的客量，但如要重新接收訪港團，第一步要將司機人手增至500至1,000人，至於要恢復疫情前的載客量則需要2,000至3,000人。

鍾偉棠又提到當旅行團重開，因應成本上漲，以往零團費的情況或會大大減少，普遍團費會上升20至25%，以廣洲的兩日一夜團為例，以往大多百多元便有交易，但日後可能會增至300至400元。

姚柏良期望可儘快恢復團隊旅遊簽註，因團隊客亦非常重要，對旅遊業界的幫助更大。（馬煒傑攝）

旅遊業界立法會議員姚柏良則表示，隨農曆新年過去，交通壓力舒緩可應付一般市民來往，希望可進一步放寬香港與內地的入境限制，包括取消核酸核測及配額限制，才能真正推動旅遊業發展。姚柏良亦指期望可儘快恢復團隊旅遊簽註，因團隊客亦非常重要，對旅遊業界的幫助更大，期望政府與內地當局儘快進行溝通，以爭取放寬團隊簽註。