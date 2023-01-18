疫情｜增3793宗確診　多56人死　再發現一宗本地XBB.1.5個案

新冠肺炎疫情持續回落，連續第二日個案在三千宗水平，本港今日（18日）新增3,793宗確診，包括109宗輸入。再發現一宗本地個案帶有新變異病毒株XBB.1.5，累計達4宗。雖然近日確診個案大幅回落，但死亡個案未見顯著降低，今增56人死亡，累計死亡個案12,965宗，單日死亡率回升至1.476%。



今日疫情概要：



-增3,793宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。

-輸入個案109宗，佔整體個案比率2.87%。

-新增56名患者死亡，整體死亡率升至0.46%，單日死亡率1.476%，累計死亡人數為12,965人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，分別為1宗XBB及1宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



衞生防護中心今日（18日）公布正調查新增3,684宗本地感染新冠肺炎個案，當中包括905宗核酸檢測陽性個案（343宗確診、195宗無症狀感染及367宗狀況待定個案）及2,779宗快速測試陽性個案。

此外，新增109宗檢測陽性輸入個案，當中包括12宗核酸檢測陽性（三宗確診及九宗無症狀感染）及97宗快速抗原測試陽性個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案1,209,351宗及快速抗原測試陽性個案1,634,655宗。

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本港今日亦新增6宗本地個案帶有新變異病毒株個案，包括1宗XBB.1.5、累計4宗，1宗XBB、累計183宗，多3宗BQ.1.1、累計213宗，增1宗BF.7、累計37宗。

6宗個案患者年齡27至95歲，分別居住在北區、荃灣及沙田等，有2人未打針、3人已打三針、1人已打四針。其中新增的XBB.1.5個案患者為已打三針的90歲女士。

今日新增56宗死亡個案，於第五波疫情（由二○二一年十二月三十一日起）期間共錄得12, 752宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為12,624宗及121宗，以及七宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有12,965宗。由於死亡數字未見顯著下降，單日死亡率回升至1.476%，累計全期死亡率亦升至0.46%。

學校呈報方面，今日增430宗個案，涉及319間學校，有一間學校有一個班別因爆發而需停課。院舍方面，有15間院舍出現個案，共25名院友及職員確診。位於大埔墟的富善護理院出現爆發，共有6名院友中招。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



富善護理院

中信護老院

耆康會王余家潔紀念護理安老院

萬福護理院（大圍）

仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

嗇色園主辦可蔭護理安老院

温馨護老中心分院

永安老人健康中心

頌恩護理院（德田）

健暉護老中心有限公司

耆安園護理安老院有限公司

蔚耆苑

香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



展亮技能發展中心(屯門) - 宿舍部

康恩園(I)



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