護膝｜關節軟骨長不回來只能保養？多吃這些食物護理軟骨延緩退化

隨著年紀增加，膝關節也成為需要「重點護理」的部位，除了維持肌肉來減少關節衝擊外，軟骨護理也不能落下。醫師提醒，關節軟骨一旦磨損就無法長回來，能做的只有護理現有的膝軟骨，延緩關節退化的進度，不少含有軟骨素或膠原蛋白的食物都能幫助民眾進行護理。



軟骨無法「長回來」 只能保養護理

台灣新光醫院骨科主治醫師朱宥綸指出，退化性膝關節炎是常見的老年疾病，表現為軟骨磨損，造成關節間隙狹窄、發炎疼痛。加上已經磨損的關節軟骨也無法「長回來」，因此早早保養現有的軟骨，避免繼續磨損，才是重要關鍵。

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顧軟骨菜單大公開 葷素都有盡情選

台灣板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，部分富含軟骨素或膠原蛋白的食物也能護理軟骨，幫助延緩關節退化。以下的食物分為動物來源與植物來源，民眾可根據自己的需求來適量攝取：

1. 動物來源：豬耳、蹄筋、鰻魚、雞爪、豬尾、牛尾、海參。

2. 植物來源：黑木耳、白木耳、海帶、秋葵、川七、納豆、山藥。



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關節保養從「30歲」開始

陳鈺泓指出，關節保養要從30歲就該開始，特別是平常沒有在運動的民眾，關節退化速度還會比一般人更快，可以多做游泳、健走、踩單車、瑜伽等運動，都能有效維持關節健康，但切記不可過度運動。朱宥綸也建議，若患者已經進入早期的關節退化，運動鍛鍊肌腱與適當減重，都能減輕關節負擔，必要時，也要輔以藥物症狀治療。

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