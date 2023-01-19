增4015宗確診　多45人死亡　再有一名4歲男童確診後不治

本港疫情趨平穩，今日（19日）新增4,015宗確診，較昨日略為回升5%，包括122宗輸入個案，多45人死亡，累計死亡個案達13,010宗，學校呈報個案減少至299宗，但帶有新變異病毒株XBB.1.5的本地個案再增加2宗，累計有6宗。



另外，再多一名4歲男童確診後不治，其已兩針。連同相關個案，今增45人死亡，12人為院舍長者。打針方面，23人打3針、7人打2針、5人打4人、2人打1針及8人沒有打針。



今日疫情概要：



-增4,015宗確診，連續兩日回落至三千宗水平後又升至「4字頭」。

-輸入個案122宗，佔整體個案比率3.04%。

-新增45名患者死亡，整體死亡率升維持0.46%，七日平均死亡率升至1.006%，為去年5月中以來新高，累計死亡人數為13,010人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，分別為1宗XBB及2宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



衞生防護中心今日（19日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至1月19日零時零分，中心正調查過去24小時新增3,893宗新型冠狀病毒陽性檢測的本地感染個案，當中包括832宗核酸檢測陽性個案（269宗確診、189宗無症狀感染及374宗狀況待定個案），以及3,061宗快速測試陽性個案。

此外，新增122宗檢測陽性輸入個案，當中包括11宗核酸檢測陽性（四宗確診及七宗無症狀感染）及111宗快速抗原測試陽性個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案1,210,194宗及快速抗原測試陽性個案1,637,827宗。

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本港今日新增一宗輸入的新變異病毒株BQ.1.1個案，本地個案則增加4宗，包括2宗XBB.1.5個案、累計6宗，以及XBB亦多1宗累計184宗，BF.7亦多1宗累計38宗。患者39至89歲，一人未打針，其餘已打三針，2宗XBB.1.5個案患者分別住九龍城及港島東區。

截至1月月19日零時零分，於第五波疫情（由二○二一年十二月三十一日起）期間共錄得12,797宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為12,669宗及121宗，以及七宗由私家醫院報告的個案。

本港累計死亡個案共有13,010宗。由於每日死亡人數無顯著下降，七日平均死亡率升至1.006%，為去年5月中以來新高。

院舍呈報方面，多14間院舍出現感染個案，17名院友確診。學校方面，有299宗呈報，涉及217間學校。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



基督教天倫樂護理院

民愛護理院

耆康會何善衡夫人敬老院

喇沙老人休養院有限公司

曉光護老中心有限公司

順福護老院（柴灣分院）

富樺護老院有限公司

欣榮護老院有限公司

欣悅護理安老院



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心

扶康會悅群之家

香港心理衞生會康翠宿舍

香港心理衞生會李鄭屋宿舍

鄰舍輔導會怡康居



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醫院管理局表示，昨日（18日）有3,344名確診病人在公立醫院留醫，當210名新增確診病人，1,654人需要入住隔離設施，511人正接受氧氣治療，67人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報九名危殆及19名嚴重的確診病人，現時合共有162名危殆及154名嚴重的確診病人留醫，當中33名危殆病人正接受深切治療。現時急症醫院內科病床整體住用率約為103%。