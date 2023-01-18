童樂居虐兒案｜影片見幼童被抱起拋落地　女職員稱當時未想到辦法

童樂居前年底爆出虐兒醜聞，先後有34名員工被起訴。其中一名23歲前職員涉將一名幼童抱起後拋向地下及牆邊，她否認一項虐兒罪，今（18日）在九龍城裁判法院開審，出庭自辯稱因為事主屢次爬向另一患病幼童，並在鬧情緒，她便用了較嚴厲、粗魯的方式出手制止。被問到事主撞牆時會否感到痛楚，她坦言：「我未試過我唔知。」又解釋當時不想事主傷害其他幼童，但想不到其他方法，其後直接將他放到軟墊外的硬地上，讓其冷靜情緒。



被告陳靄盈（23歲），否認於2021年12月2日故意襲擊或忽略一名不足16歲的幼童。根據控辯雙方承認事實，她在2019年中旬完成幼兒教育高級文憑，並取得相關註冊資格，同年10月開始在童樂居工作。

女被告陳靄盈被拍到曾把一名幼童抱起再拋落地，她自辯時解釋，因事主鬧情緒，要用嚴厲方法制止。(凌子淇攝)

影片見被告抱起事主拋落地

控方今早播放涉案閉路電視片段，顯示被告疑將事主抱起後拋在地下，亦曾將他拋起並撞向牆邊。除此以外，控方沒有傳召其他證人。裁判官裁定案件表證成立。

被告稱想撥開事主讓他冷靜

被告出庭作供，解釋當時另一名幼童患傳染病，事主多次爬出軟墊走向該染病幼童，被她阻止後仍與其「角力」，她便捉住他的衣領將其拉回身邊、用手把他「撥」回軟墊，亦曾在抽起他後「就住力度」放到軟墊外的地上，讓他冷靜情緒，以免傷害其他幼童。她承認當時是用了較嚴厲、粗魯的方式制止他，惟無意傷害或襲擊事主，也沒有想過要報復或發洩情緒。

指事主曾作出掟玩具等頑皮行為

被告其後接受盤問時指，事主案發前曾作出頑皮的行為，包括掟玩具、發脾氣、離開軟墊等，她不同意當時將他抱起後放回軟墊，會撞到旁邊的其他幼童，反稱這樣做是為了避免他受傷。被告承認本因搶玩具失敗而哭的事主，在她出手後哭得越發厲害。

把事主放回地上後無理會他是否受傷

被告又稱，事主間中會鬧情緒，但以往不曾如此「粗魯」對待他。控方反問，事主遭被告放到地上時撞牆會否感到痛楚？被告表示：「我未試過我唔知。」但她承認，沒有想過事主撞牆後會再撞地，將她放在地上後也無理會他有否受傷。

當時想不到其他方法

裁判官關注被告一開始把事主放回軟墊，是為了避免其受傷，但及後卻直接將他放到硬地，豈不是會令他感到痛楚？被告解釋，因為擔心事主鬧情緒會傷害其他幼童，直言「當時諗唔到其他方法」便將他放到硬地上冷靜情緒。

案件押後至2月9日續審，雙方律師將作結案陳詞。

案件編號：KCCC1888/2022