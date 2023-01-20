疫情香港｜增3,789宗確診　七日死亡率升破1%　料因確診個案減少

新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（20日）新增3,789宗確診，為去年10月6日以來近三個月新低，較昨日再減5.6%。



另外，再多42名患者死亡。七日平均死亡人數回落至51.3人，惟七日平均死亡率卻微升至1.053%，連續兩日突破1%水平，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,052人。



今日疫情概要：



-增3,789宗確診，較昨日下跌5.6%。

-輸入個案佔93宗，佔整體個案比率2.45%。

-新增42名患者死亡，7日平均死亡率為1.053%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,052人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，分別為3宗XBB、1宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現193宗XBB（包括三宗XBB1.5個案）、39宗BF.7及214宗BQ.1.1亞系個案。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，僅錄得3,789宗確診，為去年10月6日以來的新低，亦是連續五日維持在五千宗以下，較昨日再減5.6%，當中本地個案佔3,696宗。

輸入個案持續下跌，今日再跌破100宗的水平，輸入個案為93宗，佔整體個案比率2.45%。新增93宗檢測陽性輸入個案，當中包括15宗核酸檢測陽性（五宗確診、九宗無症狀感染及一宗狀況待定個案）及78宗快速抗原測試陽性個案。

▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



+ 17

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約39.46%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現多一宗BQ.1.1 個案，累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多4宗變異病毒株陽性檢測個案，分別3宗XBB病毒株、1宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，年齡分別為22及35歲，累計發現193宗XBB（包括三宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、39宗BF.7及214宗BQ.1.1亞系個案。

另外，再多42名患者死亡。七日平均死亡人數回落至51.3人，惟七日平均死亡率卻微升至1.053%，連續兩日突破1%水平，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數為13,052人。

▼1月18日 高鐵西九龍站大批市民排隊買車票▼



+ 2

學校方面，今日呈報個案為137宗，有107名學生及30名教職員，分布在101間學校。院舍方面，有14間院舍有確診個案，當中有15名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為132人，新增確診員工數目為43人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



香港基督教服務處長發安老院

元朗護老院

東華三院何東安老院

耆樂園護老中心有限公司

星榆琚

美景護老院有限公司第一分院

嘉濤耆康之家

華豐護老中心有限公司

靠背壟護老院有限公司

福音護理院

路德會賽馬會安老院

高高護老中心

仁濟護養院



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



扶康會清蘭之家

