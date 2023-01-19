男生加入人群「私了」男途人　事後才知一場誤會　認暴動等囚2年

2020年的農曆年初二，有網民發起「魚蛋革命四周年」紀念活動，在旺角朗豪坊對開一帶聚集並發生衝突，多人被捕。其中一名當時僅18歲的男學生被指參與「私了」男途人，用腳踢該途人左膝數下後，逃到僅數步之遙的餐廳匿藏時被捕。被告早前承認暴動及傷人罪，求情稱他當時誤以為事主與人爭執，才加入與其他人一起襲擊，事後知是誤會感到十分後悔，法官今（19日）在區域法院判刑時稱，被告當時身上無示威者常見裝備，接納他路過，一定程度亦受其自閉問題影響，判他入獄2年，並須向事主賠償6千元。



被告馬俊棋（21歲），承認於2020年1月26日至27日間，在旺角山東街與砵蘭街一帶參與暴動；並於27日在同地非法及惡意傷害X。被告另面對的一項非法禁錮罪，則獲法庭存檔。

警方當冕在旺角曾投催淚彈驅散。(資料圖片)

誤以為事主與人爭執才加入襲擊

法官引述被告的求情指，被告雙親在其年幼時離異，他另患有自閉症譜系障礙，雖然智商超過130，但因家庭因素未有加以輔導。他在社交溝通上有缺損，對人際關係的洞察力不足，缺乏成年人應有的責任感。被告無預謀犯案，案發時以為事主X與記者、救護人員有爭執，才會加入襲擊，事後知悉事件為誤會，感到十分後悔。

接納被告路過並臨時加入

法官判刑指，沒有證據顯示當晚暴動有事先安排，接納被告只是路過並臨時加入，他身上亦無示威者常用裝備，是一個連口罩也沒有的示威者，他腋下並夾著一本雜誌，可見其角色次要，參與程度輕微。

某程度受其自閉問題影響

至於傷人事件，被告腳踢及踐踏X數下，警方在數分鐘後已到場，X傷勢不算嚴重，包紮時仍清醒。考慮到案件因疫情等問題在3年後才判刑，對被告及其家人造成困擾，亦接納他出於誤會才襲擊X，且一定程度上受其自閉問題影響，故判他入獄24個月，及須向事主作出賠償。

案件編號：DCCC 668/2020