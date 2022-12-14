少年改國歌歌詞及在國旗圖配粗話　官斥踐踏國家民族尊嚴判教導所

年輕侍應篡改國歌，將歌詞改成：「遲奶，我帶你環遊世界……中國牛肉有毒，俾林鄭食晒……」，又在國旗圖片配上粗言穢語，並在不同社交平台發布具煽動性帖文及影片。他早前承認作出具煽動意圖的行為、侮辱國旗及國歌等4罪，案件今（14日）在西九龍法院判刑，總裁判官蘇惠德指，被告在28個月內發布反政權訊息，內容主調為挑撥仇恨，這種行為如果沒有及早遏止，會造成社會不穩定及分裂，他侮辱具象徵意義的國歌國旗，踐踏國家民族尊嚴，損害人民情感，最終判他入教導所。



被告徐凱駿（18歲，兼職侍應），承認一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，即於2020年5月28日至2022年9月27日內，在LIHKG、Discord及YouTube發布內容涉及煽惑他人用暴力，或對司法憎恨及藐視的陳述、相片、片段和圖片等；他亦在期內發布經篡改的國歌歌詞；故意侮辱國歌；及故意發布塗劃或玷污國旗，或以圖像方式侮辱國旗。

被告徐凱駿認在國旗的圖片配上粗言（資燉圖片/黃廸雯攝）

被告案發時只得16歲

辯方代表大律師關文渭進一步求情指，被告並非政治人物，干犯本案不是出於複雜或者強烈政治理念，案發時只得16歲，並不成熟。被告成長經歷並不平坦，出自單親家庭，留學紐西蘭時遭受欺凌，一度與母親關係破裂，離家後才體會到母親的愛，人生正要重回正軌時被捕。關又指，教導所羈留時間一般為18個月，與控罪最高刑罰並不相稱，希望裁判官再為他索取勞教及更生中心報告。

蘇官判刑時指，根據案例，即使懲教院所羈留時間比控罪最高刑期長，法庭仍可考慮判處懲教院所，除非案件要判處非拘禁式刑罰，否則比較刑期沒有意義。

官指被告在3社交平台發煽動言論

蘇官又指，案情顯示被告在3個社交平台上提供具煽動性內容，他利用互聯網犯案，可令這些訊息迅速廣泛散播及流傳，互聯網亦具延續性及永久性，任何人均可隨意瀏覽。被告犯案時間約為28個月，發布內容則以反政權訊息為主，包括以粗言辱罵和詛咒國家領導人、內地人及警員遭受威脅；宣揚港獨；篡改國歌歌詞及在國旗配上粗言穢語。

侮辱國家踐踏國家民族尊嚴

蘇官認為，涉案內容主調為挑撥市民對警員及內地人的仇恨，這種行為如果沒有及早遏止，會令社會不穩定及分裂；被告侮辱具象徵意義的國旗國歌，踐踏國家民族尊嚴及損害人民情感。法庭需要處以懲罰及阻嚇，以警惕他人不要傚法，才能符合社會整體利益。

更生中心未能反映案件嚴重性

至於法庭早前索取的報告，被告稱一時貪玩犯案，只是單純表達不滿，但蘇官指出心理醫生判斷，被告犯案乃源於2019年參與社運，至今雖不贊同使用暴力，惟若果暴力湊效，他不會譴責，即他依然接受以暴力手段改變社會現象此等歪曲思維。蘇官認為，教導所是適當判刑，相反更生及勞教中心並不足以反映本案嚴重性，因此判他入教導所。

案件編號：WKCC3506/2022