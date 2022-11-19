港欖國歌再出錯︱世盃轉播小題錯寫《願榮光》　楊潤雄：難以置信

「錯國歌事件」一不離二，早於七欖南韓站誤播《願榮光歸香港》前，香港欖球隊上周日（11月6日）在「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），對戰葡萄牙時播奏中國國歌，精華直播片段小題誤寫為「香港國歌──《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）」。



文化、體育及旅遊局局長楊潤雄今午（19日）出席活動時，表示難以相信、而且絕對不能接受，又指自己今早才得悉事件，將會嚴肅處理。他指當日播奏的國歌無誤，而是轉播時小題打錯，主辦方發現錯誤後已即時改正：「將佢寫咗為喺2019年『黑暴』事件裡邊嘅一首歌，對我哋嚟講係絕對不能接受，因為國歌應該係受尊重，同埋亦係代表咗我哋尊嚴。」



短時間接二連三、又係欖賽 好不能相信！

楊潤雄指仍在了解事件，以目前得到的資料，當時是11月6日一場欖球賽，香港對戰葡萄牙，兩隊作賽，雙方國歌都有奏播，而國歌是正確播放，「只不過喺一啲電視轉播時，喺字幕到的而且確打錯咗。將佢寫咗為一首喺2019年『黑暴』事件裡邊嘅一首歌，對我哋嚟講係絕對不能接受。」他指「咁短時間之內，又係欖球賽，接二連三（出錯），同我哋國歌都有關係，我覺得都幾難接受……好不能相信。」

他指正在蒐集資料、並與香港欖球總會了解事件，賽事由世界欖球總會主辦，當時已即時發現錯誤，並即時在轉播期間更正，「無論如何，件事咁樣發生，我相信所有香港市民都不能接受，所以會繼續跟進。」