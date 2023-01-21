疫情香港｜增3,507宗確診　多29人死　多兩人染XBB.1.5變異病毒株

新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增3,507宗確診，為去年7月20日以來近半年新低，較昨日再減7.44%。本地個案帶新變異病毒株增8宗，其中兩宗為XBB.1.5個案，累計本地個案有8宗。



另外，再多29名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至47.7人，惟七日平均死亡率卻微升至1.119%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,081人。



今日疫情概要：



-增3,507宗確診，較昨日下跌7.44%。

-輸入個案佔87宗，佔整體個案比率2.48%。

-新增29名患者死亡，7日平均死亡率為1.119%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，分別為3宗XBB病毒株（包括2宗XBB1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，僅錄得3,507宗確診，為去年10月6日以來的新低，亦是連續六日維持在五千宗以下，較昨日再減7.44%，當中本地個案佔3,420宗。

輸入個案持續下跌，今日再跌破100宗的水平，輸入個案為87宗，佔整體個案比率2.48%。新增87宗檢測陽性輸入個案，當中包括17宗核酸檢測陽性（七宗確診、九宗無症狀感染及一宗狀況待定個案）及70宗快速抗原測試陽性個案。

▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約39.11%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現多一宗BF.7個案，累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多8宗變異病毒株陽性檢測個案，分別3宗XBB病毒株（包括2宗XBB.1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，年齡介乎21至84歲，累計發現196宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為90%。昨日有2,845名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有195名新增確診病人，1,379人需要入住隔離設施，471人正接受氧氣治療，57人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報12名危殆及17名嚴重的確診病人，現時合共有138名危殆及146名嚴重的確診病人留醫，當中27名危殆病人正接受深切治療。

另外，再多29名患者死亡，當中6人為公眾殮房報告的個案。公眾殮房報告的個案年齡為45至90歲，死亡日期由1月8日至1月14日。打針方面，一人打兩針，四人打三針，一人打四針。

新增呈報23名確診病人在公立醫院離世，為12男11女，年齡60歲至97歲，7人來自院舍。打針方面，4人沒有打針，3人打4針，11人打3針，3人打2針，2人打1針。根據初步分析，當中11名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘12名病人的死因沒有關連。

七日平均死亡人數大幅回落至47.7人，惟七日平均死亡率卻微升至1.119%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,081人。

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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學校方面，因為今日為年三十晚，大部分學校已放年假，故沒有呈報個案。院舍方面，有21間院舍有確診個案，當中有30名院友及2名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為123人，新增確診員工數目為48人。

呈報陽性個案的安老院舍：



香港基督教服務處華康安老院

明愛馮黃鳳亭安老院

曉光（大角咀）護老中心有限公司

定安護老院有限公司

春暉護老院

博愛醫院陳馮曼玲護理安老院

樂年護老院

澤群護老中心有限公司

東華三院黃祖棠護理安老院

東方護老院

安心居

盈康長者中心

百樂護老院有限公司

潤德護老院

耀耆頤養院暨日間中心

圓美護老之家有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



路德會利東宿舍

温馨復康中心

扶康會悅智之家

香港善導會朗日居

聖榮之家

