德保雪粒｜冰廠許可將到期　廠方申再續期三年：有信心政府會通過

政府擬收回屯門藍地興建公營房屋，經營冰業40年的德保雪粒將須在2025年下半年前遷出。德保雪粒近日向城規會申請，為臨時食用冰製造廠的規劃許可續期三年，若申請獲批，冰廠的臨時規劃許可將可延至2026年，較收地期限遲一年。德保雪廠表示，其臨時許可將於今年第一季屆滿，故續期為必須舉動，有信心城規會會再次批出許可。



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城規會文件顯示，申請地點為屯門藍地五柳路，佔地1817.06平方米，包括約91平方米政府土地，與德保雪粒現時的廠房重疊。廠方要求當局批出規劃許可，將申請地點用作臨時食用冰製造廠，為期三年，運作時間為星期一至日朝8晚8，意味着，若申請獲批，冰廠的使用限期至少可延至2026年，較收地期限再遲一年。

德保雪粒廠銷售總監林偉達回應《香港01》查詢時證實，申請人為德保雪粒，並透露現時的規劃許可將於今年第一季到期，「續期都係基本正常動作，因為唔續期嘅話，我哋間冰廠就冇得經營落去，我哋唔可以做任何嘅嘢，所以我哋都有信心，今次政府嗰邊會（通）過（申請）。」

惟他坦言，若因收地事宜，而影響到今次規劃許可申請，甚至被駁回，最壞情況冰廠將要在今年第一季規劃許可期屆滿後停運。

林偉達續指，在傳媒報道曝光後，政府與冰廠的溝通「多咗、積極咗」，亦有協調「做好件事」，廠方亦有與創新園繼續商討，租用合適的土地，但暫時仍未鎖定合適土地，亦未能確定遷出最後期限：「𠵱家都仲未有正式嘅文件出嚟，所以我哋都係會做返正常嘢、正常去，如果突然間政府話變卦嘅，咁呢度我哋唔知㗎嘛……」