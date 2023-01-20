綜援、長生津下月「加薪」3.7% 生果金每月$1570 最新金額一覽
撰文：石國威
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社會福利署今日（20日）公布，下月一日起將調高綜合社會保障援助（綜援）計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額。相關調高幅度為3.7%，共惠及約150萬人，每年涉及額外支出約22億6,200萬元。
相關調整惠及約150萬人
社署發言人表示，立法會財務委員會去年十二月十六日批准政府按既定機制，以社會保障援助物價指數的按年變動為基礎，把綜援計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額調高3.7%，由今年二月一日起生效，而上述調整共惠及約150萬人，每年涉及額外支出約22億6,200萬元。
綜援標準項目和公共福利金計劃津貼最新金額（2023年2月1日生效）
租金津貼按機制應下調 政府決定維持不變
根據既定機制，政府會因應甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的按年變動，考慮調整綜援計劃租金津貼最高金額。社署發言人指，根據相關機制，租金津貼最高金額應由今年二月一日起相應下調，但當局注意到疫情變化、具挑戰的經濟狀況及不確定的外圍環境，均會影響香港短期內的經濟增長，綜援受助人將繼續是最需要經濟援助的其中一群，因此，政府會把租金津貼最高金額維持在現行水平。
社署指，綜援受助人及公共福利金受惠人如有任何查詢，可聯絡所屬的社會保障辦事處，或致電社署熱線2343 2255。
租金津貼最高金額
綜援申請資格是什麼？
申請人必須是香港居民；取得香港居民身分不少於一年；及在取得香港居民身分後，在香港總共居住滿一年。並須通過入息審查及資產審查
長者生活津貼如何申請？
未有領取任何津貼的申請人可親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式提出申請長者生活津貼，或由政府部門或其他非政府機構轉介