綜援、長生津下月「加薪」3.7%　生果金每月$1570　最新金額一覽

社會福利署今日（20日）公布，下月一日起將調高綜合社會保障援助（綜援）計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額。相關調高幅度為3.7%，共惠及約150萬人，每年涉及額外支出約22億6,200萬元。



社會福利署1月20日公布，2月1日起將調高綜合社會保障援助（綜援）計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額。（資料圖片）

相關調整惠及約150萬人

社署發言人表示，立法會財務委員會去年十二月十六日批准政府按既定機制，以社會保障援助物價指數的按年變動為基礎，把綜援計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額調高3.7%，由今年二月一日起生效，而上述調整共惠及約150萬人，每年涉及額外支出約22億6,200萬元。

綜援標準項目和公共福利金計劃津貼最新金額（2023年2月1日生效）

租金津貼按機制應下調 政府決定維持不變

根據既定機制，政府會因應甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的按年變動，考慮調整綜援計劃租金津貼最高金額。社署發言人指，根據相關機制，租金津貼最高金額應由今年二月一日起相應下調，但當局注意到疫情變化、具挑戰的經濟狀況及不確定的外圍環境，均會影響香港短期內的經濟增長，綜援受助人將繼續是最需要經濟援助的其中一群，因此，政府會把租金津貼最高金額維持在現行水平。

社署發言人表示上述調整共惠及約150萬人，每年涉及額外支出約22億6,200萬元。（資料圖片）

社署指，綜援受助人及公共福利金受惠人如有任何查詢，可聯絡所屬的社會保障辦事處，或致電社署熱線2343 2255。

租金津貼最高金額