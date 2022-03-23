綜援、生果金上調2.6%　追溯至2.1生效　補發款項周四起存入戶口

立法會上月通過把綜合社會保障援助計劃的標準項目金額、公共福利金計劃下的高齡津貼（生果金）、長者生活津貼及傷殘津貼的金額上調2.6%，並追溯至2月1日起生效。
社署今日（23日）表示，補發的款項將於明日（24日）起以現行付款方式陸續發放，即一般以自動轉帳方式存入受助人或受惠人指定銀行帳戶。上述調整共惠及超過140萬人，政府將每年額外投放約16億元。
長生津及傷殘津貼金額同獲調升
社署今日公布，綜援計劃的標準項目金額、公共福利金計劃下的高齡津貼（包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的高齡津貼）、長者生活津貼（包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的長者生活津貼），以及傷殘津貼金額的按年調整，會追溯至今年2月1日起生效。
政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述各項金額調高2.6%，建議已於今年2月25日獲得立法會財務委員會通過。
租金津貼按機制應下調 考慮疫情影響下決定最高金額維持現行水平
發言人表示，綜援計劃租金津貼最高金額應按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動，由今年2月1日起下調。考慮到綜援受助人是疫情下最需要經濟援助的其中一群，政府決定把租金津貼最高金額維持在現行水平。
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