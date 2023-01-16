消委會｜去年錄134宗語文課程投訴　上門補習變打電話問功課

不少打工仔於工餘時間持續進修，根據消委會數字，過去三年共接獲528宗涉及語文課程的投訴，單是去年已錄得134宗。其中，有投訴人英語未達標，不符報讀資格，卻被推銷讀IELTS分數保證課程；亦有事主為女兒報讀上門補習服務，但最終變成「打電話問功課」，雙方各執一詞，事主亦未能成功追討款項。

消委會提醒，消費者報讀不同課程前應多作比較，簽署文件前亦須細閱條款和細則，若有不清晰地方查問，切勿輕信銷售人員的口頭承諾。交易後則應保留所有單據和相關紀錄。



不少打工仔於工餘時間持續進修。(資料圖片)

消委會指，一名投訴人到A院校查詢IELTS英語課程，接受院校的英語水平測試後，顧問向其推銷「IELTS 6分保證課程」，倘公開試分數不達標，院校會安排免費重讀。顧問同時推銷一個IELTS模擬試以作配合。

保證6分 惟入學水平測試本已不達標

投訴人遂同意購買，分別支付首月課程學費及模擬試考試費各約6,000元。不過，於完成首節課後，投訴人已發覺課程太艱深，不適合他的程度，欲商討取消課程及退款。投訴人於商討期間得知其入學水平測試為7級程度，不符課程要求的9或10級程度。投訴人質疑職員推銷手法有誤導之嫌，更沒提及相關的最低入學水平要求，但要求退款不果。

消委會介入跟進，院校稱測試成績僅作為報讀課程參考，會因應學生能力作相應安排，另指可酌情退款，但需扣除1000元行政費，惟模擬試則不設退款，因報名條款已列明。投訴人不接受方案，考慮循其他法律途徑追討。

新來港家庭買一對一補習服務 年費4500元竟是「打電話問功課」

另有投訴個案則涉及貨不對辦。新來港人士魏女士曾為女兒向社工查詢英語補習支援，事後B公司職員上門自稱是政府派來的人員，魏女士表示需要一對一上門補習服務，對方指可安排導師平日下午上門補習，每次一小時，一星期三日，一年收 費4,500元，魏女士同意，獲發列明「電話熱線問功課」的收據。但魏女士稱不識字未有發現，加上職員表示每次上門的導師都不同，更隨即約定「翌日上門補習時間」，惟魏女士最終未見任何導師上門，致電查詢後方得悉所購服務是透過電話或Whatsapp問功課，頓感受騙。

消委會接獲投訴後跟進個案，B公司表示銷售人員有清楚講解服務，收據上亦已清楚列明，遂會繼續按收據合約內容提供服務，不會安排退款。消委會指，雙方各執一詞，未達解決共識，魏女士另同意轉介至海關跟進，惟經調查後，未有足夠證據證明B公司觸犯《商品說明條例》。

不少學生會上補習班。（資料圖片）

另有涉及持續進修基金課程的投訴。葉小姐於書展期間，獲C院校職員推銷一個屬持續進修基金可獲發還款項的英語課程，她隨後自行向C院校查詢，並接受院校的入學水平測試，及報讀院校推薦的課程，並繳付學費約26,500元。

由於入學測試只有15題選擇題，葉小姐當時已質疑測試能否準確反映其語文能力，完成首節課堂後，更認為課程內容太過簡單，未能達到其進修目的，因此提出退學及退款申請，但未獲院校同意。

葉小姐仔細閱讀課程的文件及查閱持續進修基金要求，發現要向基金申領發還基準試考試費用時，需提供繳付基準試考試費證明，但C院校的收據並無列出各細項，亦沒有顯示基準試考試費的收費紀錄。基金另要求院校需要以「按月等額」形式收取學費，但C院校卻一筆過收取所有學費，做法似有違基金規定。

葉小姐憶述於報讀課程時，曾應院校要求簽署關於申領基金發還學費的聲明，其中一點指出課程原定只有一個月，現應要求延長課程，院校會維持一筆過收取學費。葉小姐指簽署時不以為意，事後回想覺得院校做法有取巧之嫌。消委會多次交涉後，C院校願意退款25000元，但需扣除5%手續費，葉小姐最終接受方案。

消委會提醒，消費者在確定進修範疇及目標後，宜比較多間提供同類型課程的院校的課程資料，課程內容及收費、上課模式、時間及地點，以及付款、補堂及取消等安排等。消費者亦可考慮先要求參加院校的免費測試甚至試堂，特別是試堂可以體驗導師的教學方式，但須留意試堂的條款及切忌急於繳付「留位費」報讀課程。若院校設有成績保證計劃，須特別注意獲取相關保證條件，並保留交易文件及合約條款細則，以備日後發生糾紛時所 據。

消費者報讀基金課程前，宜先查閱課程否列於「可獲發還款項課程」名單及課程的詳細登記規格，以及培訓機構是否獲豁免以按月等額形式收取學費，有疑問亦可向基金辦事處查詢，亦要注意向基金申請發還款項的出席率及成績要求。

，