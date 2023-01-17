消委會｜交友App課金25萬增互動　黃鳳嫺忠告：能否成功不得而知

網上覓愛大行其道，消委會最新一期調查，揀選九款交友App作調查比較，發現收費差異甚大。消委會總幹事黃鳳嫺今（17日）表示，各交友程式收費參差，例如增加曝光率等功能需繳交月費，亦有個別平台按年齡收費，但未有明碼實價列出，另有平台設虛擬道具，可供用戶「課金」與心儀對象增加互動等，惟索價高達25萬元：「係咪可以成功配對到就不得而知喇。」



此外，全數九個交友程式都預設用戶的個人資料會用作推廣或促銷，且設有篩選功能，讓用戶設定喜好條件，在眾多人士之中尋覓理想對象，但其中涵蓋一些較不常見的選項，例如年薪以及總資產，黃鳳嫺呼籲用戶使用時清楚閱讀條款細則，亦希望平台可讓用戶選擇欲披露資料：「係咪要咁快話畀人聽（總資產）呢？」



情人節將至，不少港人渴望尋覓真愛，成雙成對。（李澤彤攝/資料圖片）

黃鳳嫺今日在電台節目提到，各交友程式收費參差各異，例如增加曝光率等功能需繳交月費，呼籲用戶清楚閱讀條款。消委會發現，其中一個程式Tinder的價格出現分歧，不同年齡設不同收費，且並無明碼實價列出，被收取最高價錢的帳戶為38歲用戶，次高為18歲和58歲，收費最低的則為28歲、48 歲、68歲用戶。

個別平台因應年齡收費不同 黃鳳嫺：點解某個歲數就要畀多啲錢？

黃鳳嫺說，收費最貴及最平價格相差40%，但翻查平台的條款細則，僅概括交代定價受多因素而定。她認為平台解說不公，亦欠缺透明度，「對消費者唔公平，點解某個歲數就要畀多啲錢？」

不少交友程式均設有虛擬道具，可供用戶「課金」使用，但價格極度懸殊，個別最低只需15元，當中平台Goodnight就索價252,200元。黃鳳嫺指，相關虛擬道具大部分以查看用戶更多資料、增加互動等作招徠，但能否成功配對則不得而知。

人人識朋友進取度不同 黃鳳嫺：係咪要咁快話畀人聽（總資產）呢？

消委會調查發現全數都會將用戶個人資料，預設用作推廣或促銷，只有3個可讓用戶退出，而且全部設有篩選功能，讓用戶設定喜好條件，在眾多人士之中尋覓理想對象，其中涵蓋一些較不常見的選項，例如年薪以及總資產等。

自言未曾使用過有關程式的黃鳳嫺稱，隨著科技進步，識朋友不像以往般參加興趣班或做義工，但每個人識朋友「進取度」不同，平台應讓用家選擇：「應該等消費者自己揀畀啲咩個人資料，可能有人無咁進取，寧願慢啲識人而畀少啲資料，係咪要咁快話畀人聽（總資產）呢？」

消委會建議，於交友應用程式註冊帳戶前，應了解處理個人資料的手法；在使用交友程式時須慎防受騙，切勿向素未謀面的人士給予任何形式的金錢援助；赴約見面時，亦應注意個人安全。

Goodnight設有不同收費計劃，當中最貴方案索價25萬元。（互聯網）