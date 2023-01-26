疫情香港｜增2,401宗確診　較昨日微升4.62%　多28人死亡

新冠肺炎疫情趨穩定，本港今日（26日）新增2,401宗確診，單日確診徘徊於二千宗水平，較昨日微升4.62%，當中64宗為輸入個案。



另外，再多28名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至35.4人，惟七日平均死亡率卻微升至1.306%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,258人。



今日疫情概要：



-增2,401宗確診，較昨日上升4.62%。

-輸入個案64宗，佔整體個案2.67%。

-新增28宗死亡個案，7日平均死亡率回升至1.306%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,258人。

-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,865,470。

本港新冠肺炎確診數字回落至低水平，僅錄得2,401宗確診，繼續重返2000宗水平，較昨日微升4.62%，當中本地個案佔2,337宗。

輸入個案有輕微上升，未知是否與新年假後市民回港有關，今日繼續升破50宗的水平，輸入個案為64宗，佔整體個案比率2.67%。新增64宗檢測陽性輸入個案，當中包括六宗核酸檢測陽性（三宗確診及三宗無症狀感染個案）及58宗快速抗原測試陽性個案。

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+ 23

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約36.98%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現196宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

另外，再多28名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至35.4人，惟七日平均死亡率卻微升至1.306%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月12日以來新高，累計死亡人數13,258人。

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+ 18

學校方面，因為今日為大年初五，大部分學校已放年假，故只有呈報26宗個案，分別為19名學生及7名教職員。院舍方面，有8間院舍有確診個案，當中有9名院友及2名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為91人，新增確診員工數目為37人。