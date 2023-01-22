兔年｜港鐵農曆新年假期5線加密班次　持兔年車票乘客年初一任搭

一連4天的農曆新年長假即日展開，港鐵港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線及屯馬線5條鐵路線，由今天（22日）年初一起至年初四（25日）期間會加強服務，班次加密至2.3至約6分鐘一班車，跨境的東鐵線則維持假日班次。

港鐵表示，會密切留意農曆新年期間的車務情況，因應實際需要適時調節列車服務。



5線加密班次 但不包括東鐵線

港鐵加密班次的5條線，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線及屯馬線，由今天（22日）年初一起至年初四（25日）期間會加密班次，每2.3至約6分鐘一班車。至於東鐵線、東涌線、機場快線和輕鐵則維持假日的班次。

持有港鐵「兔年紀念車票」的乘客，可於今天年初一無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

港鐵管理層年三十走訪多個車站

為方便市民昨（21日）年三十晚外出與家人共聚享用團年飯，港鐵大部分列車昨晚通宵行駛。港鐵主席歐陽伯權聯同行政總裁金澤培等多名管理層人員，走訪多個港鐵站及車務控制中心探班，為員工打氣，感謝同事在節慶期間謹守崗位，並送上新年祝福，一齊倒數迎接兔年來臨。

歐陽伯權亦在港鐵車站與乘客拜年，向乘客送上印有「鐵仔」及「機鐵仔」的揮春，祝願乘客「兔躍添生氣、運勢齊彈起」。