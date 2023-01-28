疫情香港｜增3,480宗確診　較昨日上升五成　輸入個案升逾倍

新冠肺炎疫情緩和，本港今日（28日）新增3,480宗確診，確診數字再破三千宗，較前一日上升49.04%。當中118宗為輸入個案，較昨日升逾一倍，料與近日不少市民長假完結旅行後回港有關。



另外，再多33名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至33.1人，惟七日平均死亡率卻微升至1.325%%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,313人。



今日疫情概要：



-增3,480宗確診，較昨日上升49.04%。

-輸入個案118宗，重上三位數，佔整體個案3.39%。

-新增33宗死亡個案，7日平均死亡率升至1.352%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,313人。

-本地個案涉變異病毒株增5宗，包括2宗為BF.7累計共46宗，以及3宗BQ.1.1累計218宗。

本港新冠肺炎確診數字回落至低水平，新增3,480宗確診，確診數字突破3000宗，較前一日上升49.04%。

當中118宗為輸入個案，為昨日的兩倍有多，佔整體個案3.39%，為近半個月新高，料與長放假市民旅行完回港有關。新增118宗檢測陽性輸入個案，當中包括五宗核酸檢測陽性（四宗確診及一宗無症狀感染個案）及113宗快速抗原測試陽性個案。

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+ 28

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約37.02%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案再增5宗涉及變異病毒株陽性檢測個案，分別為2宗為BF.7及3宗BQ.1.1個案，年齡介乎73至89歲，累計發現198宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、46宗BF.7及218宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為97%。昨日有2 107名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有154名新增確診病人，967人需要入住隔離設施，316人正接受氧氣治療，41人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報六名危殆及八名嚴重的確診病人，現時合共有99名危殆及96名嚴重的確診病人留醫，當中28名危殆病人正接受深切治療。

另外，再多33名患者死亡，分別為17男16 女，年齡介乎29 歲至104 歲。新呈報離世病人當中，有9 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有10 位無打針資料、18位打左3針、3 位打左2針、2 位打左1針。根據初步分析，當中13名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘20名病人的死因沒有關連。

七日平均死亡人數大幅回落至33.1人，惟七日平均死亡率卻微升至1.325%%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,313人。

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+ 18

學校方面，因為今日為周六，學校放假，故沒有呈報個案。院舍方面，有8間院舍有確診個案，當中有9名院友確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為79人，新增確診員工數目為34人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



崇明護老之家

香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院

澤群護老中心有限公司

東明護老院北社分院

東華三院香港西區婦女福利會護養安老院

廣福護老院（屯門）有限公司

頤康（光輝）護理之家

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



聖榮之家