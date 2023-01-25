兔年｜高鐵抵港旅客單日破萬　內地客慨嘆電子支付未普遍感不便

高鐵復運至昨天，入境處昨天（24日）首次錄得高鐵入境旅客人數破萬，累計首十日接載5.5萬人次高鐵乘客來港。今日（25日）大年初四，西九龍站陸續有內地旅客抵港，

來自浙江的朱先生一家四口來港，打算至少花費五、六萬元購物，雖然認為香港購物較內地方便，但對於不少商店仍要收取現金大感不便，在找換店前為兌換港幣而大費周章。



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根據入境處數字，高鐵自本月15日復運至今，由首天總計入境4,719人次增至昨天（24日）的10,816人次，同日亦是最多內地旅客抵港，共有4.969人次。復運首十天期間，累計55,044人次入境，人次最少是年三十晚（21日），僅得3,974人次。

高鐵出境方面，由首天出境3,729人次，增至昨天的8,998人次，累計十天有75,497人次出境，單日最高是年廿九（20日）的9,502人次，最少是本月16日的3,613人次。

西九龍高鐵站今天的人流明顯較過年前減少，抵港層陸續有遊客從大堂出來。站內兌換店前有零星名講普通話的遊客詢問找換港幣事宜。

浙江旅客沒現金兌換港幣

從商的朱先生是浙江人，今天從深圳坐高鐵來港，但一家四口在兌換店前停留良久，他已有5年沒來港，今次來到發現不少地方仍要使用現金，在找換店兌換港幣時才發現店家不能以電子支付方式兌換幣鈔，身上沒有帶備人民幣，唯有即場向內地旅客以電子支付方式「套現」港幣。

朱先生慨嘆，香港還未普遍使用支付寶及微信支付，本次赴港未攜帶銀行卡（即提款卡）及任何現金，感到十分不便。但他仍然認為香港購物方便、有許多內地買不到的東西，計劃本次與家人至少花費五、六萬元左右購物。

文青旅客不購物要遊歷人文

羅女士來自安徽蕪湖，今日陪同母親及兩個孩子來港旅遊，她將近10年沒來港旅遊，趁兩地通關，防疫措施也放開，適逢春節假期，便前來遊玩六、七天，將會去迪士尼樂園、海洋公園和太空館等適合小朋友的地方。

房先生來自西安，前兩日經廣州轉高鐵來港，計劃今日坐高鐵離開。房先生亦是大約10年未曾到港旅遊，今次逛完中環、星光大道、油尖旺區等地，認為香港變化不少，他未有購物，只是品嚐香港特色美食、遊歷人文。