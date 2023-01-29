撤隔離令｜確診者毋須呈報　打工仔請病假需醫生紙　內附診所名單

隨着疫情放緩，確診者隔離令將於明日（30日）取消，已發出的隔離令也會無效，快測陽性呈報網站也會關閉。明日起，確診人士不會再獲發「隔離令」，變相取消「新冠病假」，打工仔一旦確診，需按《僱傭條例》求診並獲發「醫生紙」，方可申領病假。



不過，確診新冠肺炎是否必定獲發「醫生紙」？確診後應該到哪處求診？是否所有無徵狀患者皆可自由出入任何處所或上班？確診僱員如何才能獲得有薪病假？



《香港01》整理隔離令取消後，市民最常遇到的各大疑問。



（添馬台Facebook）

Q1 感染新冠肺炎，可以獲發「醫生紙」嗎？

感染人士應留意政府的發出的健康建議，如有不適應盡快求醫，醫生會按照臨床身體狀況簽發「醫生紙」。

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Q2 若核酸檢測或快測呈陽性，需要呈報及隔離嗎？

由1月30日開始，政府將取消確診者的強制隔離令及不再發出隔離令，改為發出健康措施建議及抗疫資訊包。

確診者毋需逗留住所、醫院、隔離設施等，即使自行檢測陽性，都毋需於網上平台呈報。

政府考慮到，有部份人士仍有入住社區隔離設施的需要，當局會有過渡安排至2月28日。確診者如家居環境不合適、或不想有傳播家人的風險，可透過WhatsApp服務平台：5233 2939、電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk或微信帳號：fsd_cif 聯絡消防處。

入住隔離設施人士最多可以逗留7天，如選擇提早離開並不需要陰性快測結果，惟離開後不能再次返回隔離設施。由於入住隔離設施純屬自願性質，自願入住人士不會獲發病假或確診證明書。

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Q3 確診人士如有不適，可於哪些診所求診？

1月30日後，新冠治療會由集中於7間指定診所改為所有70多間普通科診所都均提供治療，醫生評估後有需要會處方新冠口服藥。另遙距診症服務將停止。

醫管局會為較高風險確診病人，包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦，以及免疫力受抑制病人，每日獲預留1,000個診症名額。

一般確診病人及較高風險確診病人均可透過醫管局手機APP「HA GO」預約診症。一般確診病人可透過「預約普通科門診」程式及普通科門診電話預約系統進行預約；較高風險確診病人則可透過「新冠關愛預約（普通科門診）」程式預約，亦可在普通科門診電話預約系統按病人輸入資料為確診長者預約長者籌。市民如欲查詢，可致電醫管局支援熱線1836115。

輕症確診者亦可自行向能處方新冠口服藥物的私家醫生求診，相關私家醫生名單。

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Q4 教職員、學生檢測陽性應如何處理？

政府強調，無徵狀患者可自由出入任何處所或上班，但為保護年幼群組，全港學生維持每日回校前快測至2月28日，檢測陽性學生不可回校上課，直至快測結果呈陰性；教職員毋須每日快測，如檢測陽性並有明顯病徵，應盡快救醫及不應上班，必須取得「醫生紙」請病假，如無病徵可如常返校。

（添馬台Facebook）

Q5 確診僱員申領病假，是否需要「醫生紙」？

確診僱員的有薪病假安排將與《僱傭條例》下涵蓋的疾病看齊，即僱員需要提供醫生紙證明獲取連續4天或以上的病假，會獲病假津貼支薪。

勞工及福利局局長孫玉菡早前在疫情記者會表示，勞資雙方可自行協商返工與否，若無病徵確診者，在做足衞生防護下，可以如上上班，倘僱主要求確診僱員不上班，則需按《僱傭條例》計算病假津貼。

Q6 高風險工作場所，如院舍職員，確診可以上班嗎？

院舍確診員工因保護高風險人士，政府建議僱員如感染新冠病毒，不應到院舍值勤，直至連續2日快測陰性才上班。