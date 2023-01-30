理大衝突｜18男女在彌敦道封鎖區被截　5人認暴動罪候懲

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。涉18名男女的案件今（30日）在西九龍法院（暫代區域法院）處理，其中5人承認暴動罪，暫委法官嚴舜儀下令為當中3名被告索取背景報告，押後至3月13日求情。



被告依次為：鄧妙小、余柏鏗、何健聰、施銘洋、李卓朗、李永賢、梁健平、翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、周豐德、周家豪、朱梓瑩、洪家穎、黎國文、林煒綸、李傑思、黃添樂，同面對一項暴動罪，被控於2019 年 11 月 18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

其中何健聰、李卓朗、梁健平、朱梓瑩、黎國文承認暴動罪，何健聰另面對的管有物品意圖摧毀財產罪獲法庭存檔。

警方在封鎖區截停213人

案情指，2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等，導致交通嚴重擠塞。警方估算示威者在案發期間共投擲了251枚汽油彈和其他雜物。警方作多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去。警方其後展開圍捕行動，示威者四處逃散，最後共213人被截停。

案件編號：DCCC 788/2020、575/2021、832/2022

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)