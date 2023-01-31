天瑜父親稱收到醫管局律師信　要求移除與瑪麗醫院會議錄音

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故，成為了植物人，周天瑜父親約兩周前公開瑪麗醫院質素及安全部醫生向其解釋事件時的兩段會議錄音及院方最新回覆，批評院方處理事件時多番隱瞞及欺騙。

但至昨日（30日），周天瑜父親表示收到醫管局的律師信，要求移除兩段瑪麗醫院質素及安全部醫生的錄音，原因是兩段錄音時是在對方並不知情或未經當事人同意的情况下進行收錄。



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周天瑜父親昨日（30日）透過「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁，透露收到醫管局的律師信，要求他移除1月15日「天瑜醫療事故關注組」裏的一則貼文，該貼文内容是他公開了兩段瑪麗醫院質素及安全部醫生的錄音，並以此指岀瑪麗醫院在向家屬通報醫療事故方面存有拖延，隱瞞和欺騙之嫌疑。

該律師信指岀，由於他在收錄以上兩段錄音時是在對方並不知情或未經當事人同意的情况下進行收錄，此舉不符合保障資料原則，故此要求本人删除該貼文和短片。

周天瑜父親續指：「所謂『窮不與富鬥，富不與官爭』，何况我也只是一個小市民，没有強大律師團隊支持，更花不起高昂的律師費，處於弱勢，為求自保，我亦只可無奈地删除該貼文。」

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周天瑜父親還有三段話想公開地說：

1. 本人鄭重聲名，公開的錄音並不是針對兩名涉事醫生，因為我相信，他們當天也只能按院方的立場而言，所説的一切不一定是他們的個人意見，他們當時只是履行工作上的責任。如公開這兩段錄音為他們帶來任何不便和麻煩，本人謹此致歉。

2. 感謝醫管局給我上了寶貴一課，讓我明白，儘管在公義面前，原來程序比真相和道理更為重要，縱然我手上持有甚麼有力證據，我也不能以「自以為是」的態度隨便向外公開。

3. 特别加許醫管局這次的工作效率，跟以往比較確實有了很大很大的進步。由我發岀貼文至收到他們的律師信，也只是短短數個工作天内的事。工作效率之高實屬前所未見。如果醫管局在調查和處理天瑜醫療失誤事件上的問題能本著同樣的工作效率和絕不含糊的態度，實在是香港市民之福。因為作為一個政府部門而言，是否能獲得市民的支持和認可，是否能好好建立和維護自己的聲譽，很大程度上是取決於他們的工作效率和表現，而並不是單靠打壓異己的聲音和玩弄法律程序。

最後，周天瑜父親表示忽然想起《毒舌大狀》裡的一句對白：「法律面前，窮人死梗」。