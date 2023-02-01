01搶先．羅湖通關｜商業城通告稱2.6開關　消息指紀律部隊已就位

香港與內地1月8日通關，但過往最多人出入境的羅湖口岸，則因工程未完已暫緩通關。羅湖商業城物業管理公司今（1日）通知商戶，稱接到正式通知，羅湖口岸將在2月6日（下周一）全面通關，要求商戶當日須開門營業，有商戶證實收到該通告。



本港紀律部隊消息指，已按此日通關部署，只餘少許工作仍在調整。



▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



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羅湖商業城管理公司要求商戶準備開店

羅湖商業城物業管理有限公司今日向商戶發出通知，內文指羅湖口岸將在2月6日全面開關，屆時旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓過關往來中港，並要求商戶利用接下來時間盡快整理及配備貨物，「通關首日，大家必須開門營業！」

據了解，港鐵及入境處、海關及警方，晚上到羅湖站展開通關前期工作。

1月8日開關首日羅湖商業城十室九空

中港兩地在1月8日已恢復通關，當時福田口岸早上人頭湧湧，不過羅湖口岸並未開通，《香港01》首日直擊發現猶如鬼城，場內十室九空，不少店主及職員均表示感到失望，希望羅湖口岸可盡快完成工程開關。

羅湖商業城商戶：肯定開心啦

在羅湖商業城已開業20年的「T台眼鏡」，在疫下仍堅持營業，在1月8日中港開關前，已特地打掃衞生、更換燈泡，以及取貨做準備，可惜羅湖口岸繼續關閉。店員李小姐當時表示「心裡面非常失落。」

她在今日亦收到管理公司的通知。問到對消息是否感到開心，她表示「肯定啦」，又透露打算在下周一（6日）再作準備。但她擔心開關初期，香港顧客過關或需花費兩小時。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼

