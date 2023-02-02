羅湖通關｜羅湖站有工作人員為重啟準備　列車多次進出並有廣播

本港與內地通關將近一個月，惟昔日出入境流量最高的東鐵線羅湖站，目前仍未重新開放通關。直至近日有消息指，羅湖站將於下周一（6日）恢復通關，《香港01》記者今日（2日）凌晨前往羅湖邊境禁區外圍發現，羅湖站徹夜燈火通明。及至早上再發現，連接月台的天橋有工程人員正檢查設備，亦有身穿白色制服人員在站內走動。其間站內每隔5至10分鐘便有列車進出，同時亦清晰可以聽到站內的到站廣播。



記者於現場逗留約一小時，有駐守羅湖警崗的警員詢問記者來意，對於有消息指羅湖站將於下周一恢復通關，警員笑指「講就係咁講囉」，稱未有收到正式通知。



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羅湖站內有列車出入及站務廣播

記者周四早上駕車進入連接羅湖邊境管制站的得月樓警崗，隔着梧桐河望向羅湖站內，見到有多名頭戴安全帽的工程人員於天橋上來回檢查設備。記者距離車站約200米，仍然清晰聽到站內的車務廣播，而車站靠近外側的月台則有列車停泊，約5至6分鐘後駛離車站，似是模擬正常列車服務的運作。隨後連接月台的行人天橋，出現多名身穿白色制服的人員，有人員於行人通道上用手機拍照。

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警車出入羅湖道車站

在記者逗留期間，有駐守警崗的警員上前了解記者來意，當知道與通關消息有關，警員便笑指，「講就係咁講囉」，並指未有收到正式通知。

記者之後前往羅湖道的車站人員出入口，發現有警車接載警員出入，亦有多輛客貨車出入。