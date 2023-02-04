理大衝突｜11人涉參與圍魏救趙行動時在旺角被捕　全被裁暴動罪成

理工大學在2019年11月遭示威者佔據，警方封鎖校園一帶範圍，當時有網民發起「圍魏救趙」行動，港九多區有人聚集及發生衝突，警方後來封鎖旺角指定範圍，拘捕了213人，並分多案審訊，其中一宗涉及11名被告的案件，今(4日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官徐綺薇裁定11名被告全部被告罪名成立，並把案押後至2月18日聽取求情，及會於3月11日判刑。



11名被告：陳建熹（21歲）、陳子健（25歲）、鄭浩麟（28歲）、鄭偉傑（26歲）、張浩然（27歲）、張元山（27歲）、周明摯（44歲）、方淦輝（27歲）、馮天程（24歲）、何焯銘（37歲）及何仲玹（25歲），全被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街一帶的彌敦道，連同其他人參與暴動。

此外，鄭浩麟及馮天程，因管有1包及3包索帶，被控意圖使用或導致或准許他人使用索帶以損壞財產罪，亦被裁定罪成。

案情指，當日油尖旺區的彌敦道有示威者聚集及與執法人員衝突，期間有人投擲汽油彈，交通嚴重受阻，執法人員多次發出警告並發射催涙煙等，但示威者仍拒絕散去。執法人員於晚上近11時半展開圍捕行動，成功圍堵並拘捕多人，包括11名被告。

徐官裁決時指，本案各被告全部是在警方所設的封鎖範圍截獲，他們案發時身處暴動現場，必能目睹暴動範圍內發生的破壞社會安寧行為，並聽現場勸喻離開的警告，而且對峙場面維持45分鐘，常人必定知道，若不想被視為暴動的參與者，便應及早離開。

徐官又指，當日港鐵站及商店已關門，各被告又非附近居民，穿着與示威者相似，認為他們並非路過的途人，而是有意圖參與暴動，並恃人多勢眾壯大聲勢，從而支持及鼓勵其他示威者作出破壞社會安寧的行為，從而裁定11人均暴動罪成，而2名管有索帶的被告，法官認為他們在暴動現場，沒有被正當使用的理由，裁定他們管有索帶的用途亦與暴動有關。

案件編號：DCCC 747/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)