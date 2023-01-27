曾參與10.1暴動判囚　女文員參與理大衝突再被捕　認暴動罪候判

女文員因參與2019年10.1尖沙咀暴動，被判囚4年9個月。而她另涉2019年11月理大圍城期間，和其他約100名示威者，試圖突破警方封鎖線，從校內逃走。惟她逃走時被女警制服，遭控制在地上。女文員今(27日)在區域法院承認1項暴動罪，法官聽取求情後，把案件押後至4月17日判刑。



涉10.1暴動被判囚4年9個月

被告方穎雯，28歲。她因涉及10.1的暴動案，經審訊後被裁定暴動和管有攻擊性武器罪成，去年12月時被判囚4年9個月。辯方今就理大案求情時指，被告受當時社會氣氣影響才犯案。她在案中只是參與者，沒有領導或煽惑他人參與，已深切反省。

示威者被困理大期間，曾用不同方式欲逃離理大。(詳看下圖)

+ 15

逃出理大時被警員截獲

案情續指，被告於警方封鎖理大前，已進入校內並留守。於同月18日下午約1時30分，連同被告在內約100名示威者，試圖從非警方指定出口的理大正門逃走，期間曾打開雨傘，組成防線，並向警員射箭，以及擲汽油彈和磚頭等。其中18人最終被捕，包括被告，其他未有被截停的示威者則逃回理大。而被告被制服時，有防毒面罩、潛水鏡等裝備。

案件編號：DCCC 203、204、206、616/2021