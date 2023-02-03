理大衝突｜4男在旺角一帶參與暴動　官斥目無法紀　囚58至60個月

2019年11月18日警方圍堵理工大學，大批示威者在校園外與警方爆發衝突，多人被捕。其中4人早前經審訊後被裁定暴動罪成，案件今（3日）在區域法院判刑。法官判刑指，當日示威者明顯有備以來，聚集人數多達2000人，遠超警力。法官另斥示威者行為目無法紀，挑戰警方權威，屬本案嚴重之處，終判4人分別囚4年10個月至5年。



4名被告：陳思朗（34歲，的士司機）、朱兆輝（31歲，攝影師）、梁家樂（18歲，學生）及梁栢熙（29歲，建築工人），被控於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。法官以5年3個月為量刑起點，考慮到眾被告無案底減刑3個月，另考慮到梁家樂無挑戰警方證據再減刑2個月，即梁判囚4年10個月，餘下3人同判囚5年。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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案發時有約2千人聚集

法官判刑指，案發時有約2000人聚集在窩打老道及彌敦道一帶，警方僅有200人，示威者人數遠超警力。警方多次發出警告，示威者仍不願散去，使用武力、汽油彈等與警方對峙。另示威者大多深衣打扮、戴口罩、攜傘等，顯然知道自己的行為屬違法，其目的是掩飾身份、逃離法網。

示威者投擲約250枚汽油彈

法官續指，暴動歷時約一小時，示威者投擲了約250枚汽油彈，當中不少人攜有防毒面具、口罩等裝備，明顯有備而來。另在警方圍捕結束後，現場佈滿磚塊、玻璃碎、雜物等，相關維修費用肯定會對公共開支造成負擔。法官斥示威者行為目無法紀，挑戰警方權威，屬本案嚴重之處，判刑須具阻嚇性。

警方強調日後仍會嚴正執法

東九龍總區公眾活動調查組、總督察任雪瑩在判刑後會見傳媒，指暴動屬嚴重罪行，香港人雖享有言論、新聞、集會、遊行自由，仍必須遵守香港法律，強調警方日後會繼續嚴正執法。

案件編號：DCCC 438/ 2021