理大衝突｜官指8名尖沙咀被捕者或屬路過　裁2名有裝備人士罪成

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民自發「營救」理大，導致激烈警民衝突。10名在尖沙咀科學館廣場一帶被捕的男子，早前否認非法集結受審。案件今（20日）在區域法院判刑，法官信納其中8名被告的辯解有可能是真的，有機會是無辜的過路人，裁定他們罪脫；另外兩人則因身上有與示威者身份吻合的裝備及衣著，亦沒有挑戰控方供詞的證供，裁定該兩人罪成，押後至2月7日判刑。



脫罪8人包括教師及學生

被告依次為陳以諾（20歲，學生）、羅曉峰（32歲，教師）、蔡希霖（20歲，學生）、杜俊興（31歲，侍應）、鄧子健（22歲，學生）、彭永強（31歲，地盤工）、陳杰風（26歲，無業）、麥俊彥（18歲，學生）、周浩泓（21歲，學生）及葉自傑（23歲，學生）。他們同被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。只有學生陳以諾，及無業男子陳杰風被裁定罪成，其餘8人罪名不成立。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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有被告正往殯儀館為母辦喪事

法官裁決時指，案中8名被告的辯解並非不合情理，他們有機會只是無辜過路人。例如，被告羅曉峰供稱案發時其母親過身不久，當日途經現場為到殯儀館處理其後事，並呈上死亡證、殯儀館報價單等；蔡希霖告稱到場是為了尋找弟弟，護目鏡也是準備給弟弟使用；作為健身教練的杜俊興指，當日約了一名學生在附近見面上課，身上等藍白單車頭盔、兩支單車專用電筒均是在踩單車時使用；麥俊彥則稱他當日與同學相約在附近的咖啡店溫習，現已到加拿大讀書的同學，亦特意回港作證，並呈上相關對話紀錄；法官因而裁定他們罪脫。

兩被定罪被告並無挑戰控方供詞

至於被告陳以諾及陳杰風，兩人當時全身黑衣、深衣打扮，身上攜有與示威者身份吻合的裝備，被告亦無任何挑戰控方說法的供詞。法官認為兩人當時必然聽到警方的警告，知道現場在發生非法集結，但仍身處現場不離去，終裁定兩人罪成。

案件編號：DCCC 854/ 2020