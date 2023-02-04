港鐵罰款機制｜去年8宗事故須罰6550萬　按年升2.5倍　將回饋乘客

港鐵去年發生多宗事故，按票價機制，港鐵出現服務嚴重延誤時須繳交罰款。港鐵回應指，據初步資料，去年共有8宗31分鐘或以上服務延誤，初步確認是由港鐵控制範圍因素引起，故會撥出6,550萬元金額優惠回饋乘客，平均每宗罰款逾800萬元，亦即代表平均每一宗事故延誤5小時以上，其罰款總額亦按年升2.5倍。港鐵稱，該筆罰款會根據與政府就服務表現安排的既定機制，按服務影響時間，將款項回贈予乘客。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



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去年8宗31分鐘或以上延誤事故

根據港鐵提交立法會鐵路事宜小組委員會文件，去年共有154宗8分鐘或以上延誤事故，以及8宗31分鐘或以上的延誤事故。按現行票價機制引入的服務表現安排，若列車服務出現31分鐘或以上延誤事故，且在港鐵控制範圍內的因素引起，即須按累進方式罰款，少於一小時則罰100萬元，三至四小時罰500萬元，其後的每小時再罰250萬元，「封頂」上限為12小時、即2,500萬元。

港鐵：按服務影響時間將款項回贈乘客

港鐵回覆指，初步估算去年8宗31分鐘或以上服務延誤已確認是由港鐵控制範圍因素引起，故會撥出6,550萬元金額作優惠回饋乘客。港鐵稱會根據與政府就服務表現安排的既定機制，按服務影響時間，將款項回贈予乘客。

翻查紀錄，港鐵2021年共錄得16宗相關延誤事故須罰款，涉款共1,900萬。換言之，港鐵去年須罰款的8宗延誤事件，數字雖較前年減少一半，但罰款6,550萬卻按年增加近2.5倍，顯示每次延誤服務時間較長，事故亦較為嚴重，平均每宗需罰款逾800萬元，亦即代表平均每一宗事故延誤5小時以上。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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港鐵去年尾發生多宗嚴重事故，其中去年11月13日早上約9時半，荃灣線油麻地站發生列車「甩門」意外，荃灣線來往佐敦至荔景站服務須暫停，至當日收車仍未能恢復，料按機制須罰款至「封頂」上限，即2,500萬元。另外，去12月5日發生將軍澳線列車脫鈎事件，亦延誤約4小時，按機制料須罰款500萬元。

港鐵指每年投放逾100億元保養維修及提升鐵路設施及服務

港鐵續稱，每年投放超過100億元，保養、維修及提升鐵路設施及服務，致力提供安全可靠及舒適的列車服務。在2022年全年運作超過135萬班列車當中，列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持在99.9%的高水平。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼

