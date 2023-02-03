將軍澳列車脫鈎｜調查：車鈎固定緩衝器鬆脫引致　9年始大修一次

港鐵將軍澳線於去年12月5日發生列車脫鈎意外，港鐵今（3日）公布調查報告，指該列車第六卡車廂一個屬於半永久的車鈎裝置内，有一個用作固定緩衝器的套環鬆脫，令緩衝器在車鈎內部結構中移位因而令列車間出現異常伸延。調查委員會認為，套環鬆脫最可能成因是在原廠生產時，未有效地使用螺絲固定劑 (Loctite)於螺紋上，使套環不能永久固定，而經多年使用後，致套環鬆脫，是港鐵列車上首次出現的個案。



調查報告披露，由於該緩衝器是專屬設計，因此由緩衝器製造商約每九年進行一次大修。港鐵已於今年1月完成拆開全線列車共634個同類型緩衝器檢查工作，日後會每兩年拆開一次作檢查。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



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涉事緩衝器設計。（港鐵提供）

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去年12月5日早上8時30分左右，將軍澳線一列往北角方向行駛的列車，預備駛入將軍澳站時發生故障，列車接駁第六及第七車卡的車鈎懷疑鬆脫，出現「甩卡」情況。有乘客形容當時列車疑被外物阻停，多於似煞停，其後涉事車廂則熄燈，並步行路軌約10米，才返回將軍澳月台。

意外中，車上約1,500名乘客須要疏散，並經車頭緊急斜道步行返回將軍澳用台，兩名女士在事件中感不適送院治理，當中包括孕婦。列車服務至中午12時30分恢復，即延誤4小時期間港鐵安排接駁巴士接載受影響乘客。政府要求港鐵不遲於2月4日提交詳細報告。

▼12.5 將軍澳站列車車卡連接移位 調景嶺站數百人排隊▼

